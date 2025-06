Prinz William: Neue niedliche Bilder zum britischen Vatertag

Die Briten feiern Vatertag - und auch Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nutzen den Tag, um ihrem Papa mit neuen, niedlichen Schnappschüssen zu ehren.

Gestern noch beim "Trooping the Colour", feiern die britischen Royals heute den Vatertag.

In Großbritannien wird am heutigen Sonntag der Vatertag gefeiert. Auch Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) ließen es sich nicht nehmen, ihrem Papa . "Alles Gute zum Vatertag, Papa", heißt es dort zu zwei neuen Schnappschüssen von Prinz William (42) mit seinen drei Kindern. "Wir lieben dich! G, C & L."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf dem ersten Foto sind der britische Thronfolger und seine drei Sprösslinge inmitten eines Gartens zu sehen, tragen farblich aufeinander abgestimmte Outfits mit Jeans, khakifarbenen Pullovern und karierten Hemden. Alle vier lächeln freundlich in die Kamera, während William die Arme um sie gelegt hat und Charlotte ihren jüngeren Bruder Louis knuddelt.

Bei dem Fotoshooting mit Fotograf Josh Sinner wurde aber offensichtlich nicht nur für die Kameras posiert. Ein zweiter Schnappschuss in Schwarz-Weiß zeigt William, George, Charlotte und Louis sich auf dem Boden im Gras wälzend, die Kinder haben sich offensichtlich zum Spaß auf ihren Vater gestürzt. "Vorher und nachher", heißt es dazu in der Caption.

Auch Charles und Camilla melden sich zum Vatertag

Auch auf dem offiziellen Account der Royal Family gab es Vatertagsgrüße. "An alle Väter überall, wir wünschen euch einen fröhlichen Vatertag", , das König Charles III. (76) und seine Schwester Prinzessin Anne (74) im Kindesalter zeigt, wie sie von ihrem Vater Prinz Philip (1921-2021) auf einer Schaukel angeschubst werden. Ein weiteres Bild zeigt Königin Camilla (77) mit ihrem Vater bei ihrer Hochzeit mit Charles im Jahr 2005.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In der Instagram-Story des Accounts wurde zudem ein Videozusammenschnitt von Clips, die Charles mit Prinz Philip zeigen, geteilt, darunter zahlreiche Kindheitserinnerungen des Monarchen. Öffentliche Glückwünsche für Charles gab es bisher weder von Prinz William noch Prinz Harry (40).