Prinz William kassiert Faust: Royal-Fan deutet Schlag ins Gesicht an

Kam Prinz Williams Besuch in Belfast etwa nicht gut an? Ein Foto, das auf Twitter kursiert, zeigt einen Besucher, der die Faust gegen den Sohn von König Charles richtet. Was steckt dahinter?

28. Juni 2023 - 12:41 Uhr | Sven Geißelhardt

Prinz William hat Royal-Fans in Belfast überrascht und erlebte dabei selbst einen ungewöhnlichen Moment. © imago/i Images