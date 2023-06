Königin Camilla bricht mit Royal-Etikette: Umarmung und Küsschen für Promi-Gäste

Hat Königin Camilla bei einem Treffen mit Judi Dench auf die royalen Regeln gepfiffen? Die Ehefrau von König Charles begrüßte die Schauspielerin öffentlich mit einer Umarmung und Küsschen.

Königin Camilla (75) erschien zum Auftakt ihres Literaturfestivals "Queen's Reading Room Festival" am Sonntag im historischen Hampton Court Palace mit leichter Verspätung. Der Verkehr auf der Autobahn war schuld. , teilte der Buckingham Palast mit, dass Ihre Majestät durch "wetterbedingte Transportprobleme" aufgehalten worden war.

Damit die eintägige Veranstaltung dennoch pünktlich beginnen konnte, sprang kein Geringerer als ihr Ehemann, König Charles III. (74), beim Empfang für sie ein und begrüßte die Gäste. Gerade noch rechtzeitig fuhr Camillas Dienstwagen dann vor, um die Hauptperson des Abends, Dame Judi Dench (88), zu begrüßen. Die Schauspielerin sprach bei der Veranstaltung über ihre lebenslange Leidenschaft für Shakespeare.

Umarmung und Küsschen: Camilla bricht mit Royal-Etikette

Die Verspätung wurde von den anwesenden Gästen höflich ignoriert und die Königin standesgemäß mit einem Knicks begrüßt. Doch Camilla sah über die Geste hinweg und setzte bei Judi Dench und Joanna Lumley auf einen für Royals unüblichen Willkommensgruß: Küsschen auf die Wangen und eine leichte Umarmung.

Damit hat die Ehefrau von König Charles zwar keine offiziellen Regeln verletzt, doch für Royals ist es dennoch unüblich, Gäste auf eine derart persönliche Weise zu begrüßen. Männer sollten sich bei einem Aufeinandertreffen mit der Monarchin leicht verbeugen, Frauen einen Knicks machen. Während sich die verstorbene Queen Elizabeth stets an diese Etikette gehalten hatte, zeigt Camilla damit deutlich, dass ein neuer und frischer Wind im Palast weht.

Camilla: Schlagzeilen dank Jumpsuit?

Auch beim Outfit zeigte die Königin sich ungewohnt modern. Charles sah in seinem marineblauen Nadelstreifenanzug elegant aus, während Camilla zu dem Anlass einen königsblauen Jumpsuit von Anna Valentine mit weiten Hosenbeinen trug.

Camilla trägt bei der Veranstaltung ein ungewohnt mutiges Outfit. © IMAGO/Pool/i-Images

Dieser ungewohnte Look spaltet die Meinungen. Während einige Medienvertreter die Königin für ihren mutigeren Look loben und sich über die Abwechslung zu den sonst eher schlichten und "sicheren" Outfits freuen, sind andere Zuschauer nicht ganz so begeistert: "Die Königin in einem Jumpsuit ist immer noch etwas unpassend", schreibt etwa Shane Watson bei der " ".

Camillas Buchclub: "Queen's Reading Room"

Das Festival knüpft an den Erfolg von Camillas Buchclub an, der im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde und inzwischen mehr als 165.000 Followerinnen und Follower hat. Aus dem Buchclub ist der "Queen's Reading Room" entstanden, eine Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel es ist, die Wertschätzung von Literatur bei Erwachsenen und Kindern in Großbritannien und auf der ganzen Welt zu fördern.