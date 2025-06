Prinz William hat besondere Pläne für Dianas Geburtstag

Am 1. Juli wäre Prinzessin Diana 64 Jahre alt geworden. Prinz William ist dann im Rahmen eines Projekts unterwegs, das von seiner verstorbenen Mutter inspiriert wurde.

Prinz William (43) engagiert sich seit Jahren im Kampf gegen Obdachlosigkeit. Um über die Fortschritte seiner Kampagne "Homewards" zu sprechen, hat er sich diese Woche offenbar ein besonderes Datum ausgesucht: den Geburtstag von Prinzessin Diana (1961-1997), seiner verstorbenen Mutter.

Zweiter Jahrestag von Prinz Williams Kampagne

Am 1. Juli will Prinz William Medienberichten zufolge nach Sheffield in Nordengland reisen, um den zweiten Jahrestag seiner "Homewards"-Initiative zu begehen, mit der er Obdachlosigkeit bekämpfen will. Die Kampagne ist ein wichtiger, langfristiger Schwerpunkt für Williams royale Arbeit. Der Sohn von König Charles (76) hatte schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass der Besuch von Obdachlosenunterkünften mit seiner Mutter als Kind einen tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen und seine Arbeit inspiriert hat.

Seit dem Start des Fünfjahresprogramms "Homewards" im Jahr 2023 mehr als 100 Initiativen an sechs Standorten im Vereinigten Königreich angelaufen. Es wird demnach erwartet, dass rund 300 Wohnungen im Rahmen der Bauprojekte von "Homewards" entstehen werden. Ziel des Projekts ist es, an verschiedenen ausgewählten Orten die Obdachlosigkeit bis 2028 zu beenden.

Prinz William ist immer wieder persönlich im Einsatz für das Projekt

Immer wieder ist Prinz William für seine Initiative persönlich im Einsatz. In Aberdeen besuchte der britische Thronfolger vor einigen Wochen etwa das Zuhause des ersten Bewohners, der von der Wohltätigkeitsorganisation untergebracht wurde. Williams Projekt arbeitet mit verschiedenen Unternehmen zusammen, um die Wohnungen mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen auszustatten. Künftige "Homewards"-Pläne sehen der BBC zufolge darüber hinaus den Bau von Sozialwohnungen auf einem Teil des Herzogtums Cornwall vor, das zu Williams Besitz gehört.