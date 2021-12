Prinz Philip und Fußball: Diese Tweets bewegten Royal-Fans 2021

Die britischen Royals besitzen auf Twitter Millionen von Followern. Diese Tweets erhielten im Jahr 2021 die meisten Likes.

Wie für viele andere Menschen war 2021 auch für die britischen Royals ein Jahr voller Aufs und Abs. Dies spiegelt sich in den am häufigsten gelikten Tweets auf dem Twitter-Account von Prinz William (39) und seiner Ehefrau, Herzogin Kate (39), wieder, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mit etwas mehr als 108.000 "Gefällt mir"-Angaben , den William nach dem verlorenen Elfmeterschießen der englischen Nationalmannschaft im EM-Finale gegen Italien veröffentlicht hat. "Ich bin angewidert von den rassistischen Beschimpfungen, die nach dem Spiel gestern Abend gegen die englischen Spieler gerichtet wurden", erklärte der Royal unter anderem, nachdem die Sportler Bukayo Saka (20), Marcus Rashford (24) und Jadon Sancho (21) massiv angefeindet worden waren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auf den zweiten und dritten Platz schaffen es hingegen Kurznachrichten zu erfreulichen Anlässen. konnte bisher mehr als 99.000 Likes verbuchen und von Kate und William bringt es auf etwas mehr als 95.000 Likes.

Trauer um Prinz Philip

Auf dem Account der Royal Family trauerten unterdessen besonders viele Menschen um den im April verstorbenen Prinz Philip (1921-2021). demnach 2021 häufiger gelikt (rund 581.000 Mal) als die traurige Nachricht vom Ableben des langjährigen Ehemannes von Queen Elizabeth II. (95).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Dahinter folgt , das am Tag seiner Beerdigung veröffentlicht wurde, mit fast 197.000 "Gefällt mir"-Angaben. Auf dem dritten Rang befindet sich , das die Royals nur kurz zuvor posteten. Auf dem Foto lächeln die Queen und der Prinzgemahl im Jahr 2003 in Schottland zusammen in Richtung Kamera.