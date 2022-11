Prinz Kevin von Anhalt und Heidi Klum bald Brüderchen und Schwesterchen?

Darf Model Heidi Klum (49) sich bald "Prinzessin" nennen? Aus Sicht von Kevin Prinz von Anhalt (28), jüngster Adoptivsohn von Prinz Frédéric von Anhalt (79), soll dies bald der Fall sein! In der AZ hat er es exklusiv erklärt.

"Plötzlich Prinzessin" zu sein, klingt für viele erstmal nach viel Glamour, Prominenz, ausgelassenen Partys – und einer absoluten Traumvorstellung. Allerdings ist dies jedoch ziemlich unwahrscheinlich. Für Supermodel Heidi Klum (49) könnte das tatsächlich Realität werden – zumindest, wenn es nach Fußballprofi Kevin Prinz von Anhalt (28) ginge, wie er gegenüber der AZ exklusiv verraten hat. Doch wie kommt er auf das außergewöhnliche Vorhaben?

Frédéric Prinz von Anhalt würde gerne Tom Kaulitz adoptieren

Damit bezieht sich der 28-Jährige, der vor einem Jahr selbst von Frédéric Prinz von Anhalt (79) adoptiert worden ist, auf die Aussage seines Adoptivvaters. Im September hatte er in der AZ nämlich von seinem Vorhaben berichtet, Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz (33) adoptieren zu wollen. Sogar ein lukratives Angebot sei schon gemacht worden. Es ging nicht nur darum, Tom zum Prinzen zu machen, sondern vielmehr um Heidi Klum. Die 49-Jährige wäre schließlich als Ehefrau dann eine Prinzessin von Anhalt. "Das wäre ja der absolute Wahnsinn in Amerika", so Frédéric Prinz von Anhalt in der AZ.

"Bei den ganzen Schnapsideen von Adoptionen ist diese doch mal gut und hoffentlich die letzte", lautet jetzt die Reaktion seines Adoptivsohns Kevin in der AZ. Der 28-jährige gebürtige Münchner, der aktuell mit Til Schweigers schöner Tochter Luna (25) liiert ist, kenne Heidi Klum von den Golden Globes 2018 in Los Angeles. Frédéric habe ihn damals mitgenommen und vorgestellt, schwärmt Kevin. Er geht sogar noch weiter und wünscht sich "Heidi als Schwester". Er ist von den royalen Qualitäten des Models überzeugt: "Heidi würde sich sicherlich super als Prinzessin machen!"

Kevin Prinz von Anhalt erhofft sich Unterstützung von Heidi Klum

Unabhängig davon, dass der junge Prinz von Anhalt Heidi Klum für eine gute Prinzessin halten würde, erhofft er sich durch eine mögliche Adoption auch einige Vorteile für seinen persönlichen Werdegang. Denn neben seinem Prinzen-Dasein verfolgt der 28-Jährige auch eine Profi-Fußballkarriere und kümmert sich als Mitbegründer der Münchner Fußballschule "Skillers.Academy" auch um die Ausbildung des sportlichen Nachwuchses. Über Heidi Klum sagt er deshalb: "Sie liebt Kinder so sehr wie ich und würde im Gegensatz zu Frédéric mein Fußballprojekt bestimmt unterstützen.”

Von Frédéric Prinz von Anhalt gab es bislang keine weitere Reaktion. Ob Heidi Klum irgendwann vielleicht doch noch Kevin Prinz von Anhalts Adoptivschwester werden wird, bleibt also weiterhin offen.