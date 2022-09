Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz enthüllt geheimen Prinzessinnen-Plan

Sollte Tom Kaulitz eine Adoptionsurkunde von Frédéric Prinz von Anhalt unterschreiben? Das behauptet jetzt der Ehemann von Heidi Klum. Der 33-Jährige wäre dann ein Prinz, Heidi offiziell seine Prinzessin. Zwei Millionen US-Dollar wollte der Witwer von Zsa Zsa Gabor für den royalen ausgeklügelten Plan.

Karnevals-Fan Heidi Klum (49) müsste nicht mehr auf die närrische Zeit warten, um eine Prinzessin zu sein. Denn: Ehemann Tom Kaulitz (33) hat jetzt verraten, dass ihm ein Angebot für einen deutschen Adelstitel vorlag. Frédéric von Anhalt (79) wollte ihn adoptieren und damit zum Prinzen machen.

Frédéric Prinz von Anhalt wollte Tom Kaulitz adoptieren

Der Gitarrist von Tokio Hotel hat diesen pikanten Plan jetzt seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verraten. Sänger Bill fragt unglaubwürdig nach: "Ist das dann nur ein Titel oder kannst du dich dann auch wie ein Prinz verhalten?" Heidis Ehemann witzelt: "Ich bin dann im Prinzip Tom von Kaulitz." Der Sänger ist neugierig und will Details wissen: "Wie viel haben sie dir denn angeboten?" Tom antwortet: "Das sage ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall eine höhere Summe."

Adelstitel durch Adoption: Heidi Klum wäre eine Prinzessin geworden

Die AZ kennt den lukrativen Deal und weiß, welche Summe Frédéric Prinz von Anhalt angeboten hat. Für zwei Millionen US-Dollar hätte Tom Kaulitz der neue Prinz von Anhalt sein können. Und auch der Herzog-Titel wäre ihm offen gestanden. Der 79-jährige Adoptiv-Prinz erklärt exklusiv in der AZ sein einstiges Vorhaben: "Ich wollte es für Heidi tun. Heidi Klum wäre dann als Ehefrau von Tom Kaulitz eine Prinzessin geworden. Das wäre ja der absolute Wahnsinn in Amerika gewesen."

Hier lernt Frédéric von Anhalt den Ehemann von Heidi Klum kennen © Privat

Von Anhalt lästert über Meghan Markle

"Die Amerikaner wollen und mögen Prinzessinnen. Heidi wäre dafür perfekt und nicht so arrogant wie Prinz Harrys Ehefrau. Meghan geht nicht auf die Amerikaner zu. Heidi Klum dagegen schon", findet Frédéric Prinz von Anhalt. Seit 40 Jahren lebt der Deutsche in Hollywood und beobachtet Heidi Klums Karriere ganz genau: "Ich bin Heidi-Fan. Sie vertritt Deutschland in den USA sehr gut, meckert nie und ist immer gut drauf. Heidi Klum ist genauso clever wie einst meine geliebte Ehefrau Zsa Zsa."

Zwei Deutsche in Hollywood: Heidi Klum und Frédéric von Anhalt bei den Golden Globes © Privat

Heidi Klum: Frédéric Prinz von Anhalt voll des Lobes

Tom Kaulitz war aber offenbar nicht vom Angebot von Frédéric Prinz von Anhalt überzeugt: "Ich weiß auch überhaupt nicht, was man davon hat. Das ist ja Wahnsinn." Den Scheck über zwei Millionen US-Dollar hat Heidi Klums Ehemann nicht angenommen. "Tom wollte nicht, dass Heidi Klum eine Prinzessin wird", so der enttäuschte 79-Jährige. "Heidi mag mich. Wir grüßen uns immer ganz herzlich, wenn wir uns begegnen. Sie ist eine tolle Frau. Heidi Klum ist schon eine Prinzessin, aber durch meine Adoption wäre sie auch amtlich eine geworden."

Ganz abgeneigt von einer Adoption ist Tom Kaulitz übrigens nicht – vorausgesetzt die "richtige" Royal Family würde anfragen. "Wenn mich die Königsfamilie in England adoptieren würde, wäre das schonmal was anderes", so Tom Kaulitz. Bruder Bill hakt nach: "Würdest du das auch umsonst machen?" Tom lacht: "Ich würde Mama Kaulitz den Preis festlegen lassen. Denn die müsste mich ja erstmal zur Adoption freigeben."