Prinz Harry und Meghan Markle standen kurz vor der Trennung

Ein Streit hätte beinahe das Beziehungs-Aus bedeutet. Das gibt Prinz Harry jetzt ganz offen zu. Seit 2016 ist er mit Meghan Markle liiert. 2018 heirateten der Sohn von Prinz Charles und die Schauspielerin, die den Titel einer Herzogin trägt.

Er ist dem goldenen Käfig entflohen und will nicht mehr im Dienst der Krone stehen. Prinz Harry plaudert aktuell so offen über sein Seelenleben, wie es bislang noch kein Royal vor ihm getan hat. Er gab kürzlich bekannt, wie sehr ihn ein Burnout belastet habe. Und jetzt spricht er gar öffentlich über Streitigkeiten mit Meghan Markle, die mit seinem mentalen Gesundheitszustand zusammenhingen.

Harrys psychische Probleme waren Auslöser für Streitigkeiten mit Herzogin Meghan

"Manche Tage waren gut, manche Tage wieder sehr hart. Ich habe mich immer unter Druck gesetzt. 'Hättest du es so gemacht, wie es normalerweise für dich funktioniert, dann würde es dir jetzt nicht so schlecht gehen'", so Prinz Harry im Interview mit "BetterUp". Oftmals seien seine mentalen Tiefpunkte auch Auslöser für Streitereien mit Herzogin Meghan gewesen. Gerade am Anfang der Beziehung hätten er und Meghan "harte Tage" erleben müssen.

Im Zoff schlug Meghan eine Therapie für Harry vor

Harry und Meghan lernten sich im Sommer 2016 kennen. Im November erfuhr die breite Öffentlichkeit von der Liebe zwischen dem britischen Prinzen und der US-Schauspielerin. Die ersten Monate seien harte Arbeit gewesen, aber gerade diese brachte das Paar immer näher zusammen, so Harry. "Das war eine sehr erfüllende Arbeit." Seine mentalen und psychischen Probleme belasteten das Verhältnis zu Meghan.

Meghan und Harry: Beziehungs-Aus stand im Raum

Die Schauspielerin sei damals verwundert und gleichermaßen schockiert gewesen, als sie hinter die dicken Palastmauern der britischen Königsfamilie blicken konnte. Bei einem Beziehungs-Zoff soll Meghan ihm direkt und ohne Umschweife den Gang zum Psychologen vorgeschlagen haben. "Da wusste ich: Wenn ich nicht zur Therapie gehe, verliere ich die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will", gesteht Prinz Harry.

Prinz Harry lenkte ein, absolvierte eine Therapie. "Ich habe Therapeuten, Spezialisten und alle möglichen Ärzte gesehen. Aber am Ende hat eines geholfen. Meghan kennenzulernen und mit ihr zusammen zu sein", so Harry gegenüber "Apple TV+".