Prinz Harry: Überraschungsauftritt bei Texas-Rodeo

Prinz Harry hat offenbar eine Rodeo-Veranstaltung in Texas besucht. Der Veranstalter freute sich über den royalen Auftritt. Herzogin Meghan auch?

Prinz Harry (37) war offenbar beim Rodeo. Der Herzog von Sussex wurde am Wochenende beim Stockyards Championship Rodeo in Fort Worth, Texas, gesichtet. dort Bullriding-Veranstaltungen. Cindy Reid, eine Mitarbeiterin des Events, , auf dem Prinz Harry mit Cowboyhut zu sehen ist. Gleichzeitig bedankte sie sich für seinen Besuch.

Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) kam angeblich alleine zu der Veranstaltung. Seine Frau, Herzogin Meghan (40), engagiert sich seit Jahren für Tierrechte. Daher sollen auch ein paar Besucher "schockiert" gewesen sein, dass Prinz Harry bei dem Rodeo war, . Der 37-Jährige ist ein großer Sportfan. Zusammen mit seiner Cousine, Prinzessin Eugenie (31), war er im Februar auch beim Super Bowl in Los Angeles.

Seit zwei Jahren in den USA

Harry und Meghan leben seit zwei Jahren in Kalifornien. Die beiden sind seit 2018 verheiratet und seit Mai 2019 Eltern von Sohn Archie (2). Im Juni 2021 kam Tochter Lili dazu. Das Paar trat Anfang 2020 von seinen royalen Aufgaben und Ämtern zurück und zog in die USA, Meghans Heimat. Seither wohnen sie in Montecito.