Prinz Harry stellt Vater Charles öffentlich bloß

Diese Vater-Sohn-Beziehung gilt weiterhin als belastet. Prinz Harry fällt via Sprecher seinem eigenen Vater öffentlich in den Rücken. Prinz Charles, der einmal König wird, dürfte darüber not amused sein. Die Versöhnung rückt in weite Ferne.

08. Dezember 2021 - 14:45 Uhr | AZ