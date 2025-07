Prinz Harry: Das ist sein Friedensangebot an König Charles III.

Gibt es konkrete Schritte in Richtung Versöhnung zwischen Prinz Harry und der königlichen Familie? Angeblich hat der Herzog von Sussex ein Angebot gemacht.

Ist das ein weiterer Schritt in Richtung Versöhnung? Prinz Harry (40) hat angeblich angeboten, seine offiziellen Termine mit der Königsfamilie zu teilen. Damit sollen die Spannungen zwischen ihm und seinem Vater, König Charles III. (76), weiter abgebaut werden.

Das Friedensangebot zielt dem Bericht zufolge darauf ab, zu vermeiden, dass sich wichtige Termine von Familienmitgliedern überschneiden. Zuletzt hatte beispielsweise eine Reise von Prinz Harry nach Angola die Aufmerksamkeit an Königin Camillas 78. Geburtstag auf sich gezogen. Bilder des Herzogs von Sussex, der wie zuvor seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) durch ein Minenfeld lief, dominierten die Berichterstattung in Großbritannien.

Kommen Harry und Charles persönlich zusammen?

Prinz Harry könnte nach der angeblichen neuen Vereinbarung seine Auftritte vorab nicht nur Charles mitteilen. Auch Prinz William (43) soll eingebunden werden, heißt es. Zudem gibt es die Hoffnung, dass der König und Prinz Harry bald einen Termin finden, um sich persönlich zu sehen.

Zuvor hatte bereits ein Treffen enger Berater von König Charles III. und Prinz Harry in London stattgefunden. Eine Annäherung schien damit wahrscheinlicher. Das Teilen von Harrys Terminen könnte nun ein weiterer Meilenstein sein. Eine Quelle sagte der "Mail on Sunday": "Harry mag es immer noch nicht, von der royalen Maschinerie kontrolliert zu werden, und daran wird sich auch nichts ändern. Wenn die königliche Familie jedoch vollständigen Überblick über seine Aktivitäten hat, kann sie zumindest entsprechend planen. Das ist eine bedeutende Geste."

Die Beziehung von Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan (43), zur Königsfamilie gilt als zerrüttet, seit die beiden 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten sind. Sie leben mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien. In einer Netflix-Doku sowie in der Autobiografie des Prinzen hatten die Sussexes den Royals in der Vergangenheit schwere Vorwürfe gemacht.