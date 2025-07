Prinz George wird zwölf: Geburtstagsbild mit Freundschaftsarmband

Der älteste Sohn des britischen Thronfolgerpaares feiert am 22. Juli seinen zwölften Geburtstag und natürlich gibt es dazu wieder eine neue Aufnahme von Prinz George. Die zeigt ihn lässiger als im Vorjahr - und wieder in Farbe.

Jetzt ist er zwölf Jahre alt: Prinz George, der älteste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), feiert am 22. Juli Geburtstag. Wie gewohnt gratuliert das Thronfolgerpaar . Anders als im Vorjahr wählten sie diesmal ein lässiges Bild, das George in der Natur zeigt - mit einem breiten Lächeln und einem Freundschaftsarmband am Handgelenk.

Foto von Josh Shinner

"Herzlichen 12. Geburtstag für Prinz George", heißt es schlicht in dem Instagram-Post, den auch der offizielle Account von König Charles III. (76) in seiner Story teilte. Das Foto stammt diesmal nicht von Prinzessin Kate, die sonst oft selbst zur Kamera greift, sondern vom Fotografen Josh Shinner. wurde die Aufnahme bereits Anfang des Jahres in Norfolk gemacht. Die Familie hat schon mehrfach mit Shinner zusammengearbeitet - er fotografierte unter anderem auch das diesjährige Vatertagsbild von Prinz William mit seinen drei Kindern.

Im vergangenen Jahr gratulierten Kate und William mit einem seriöseren Schwarz-Weiß-Foto, auf dem der künftige König schon ganz schön erwachsen wirkte. Darauf trug George einen Anzug und ein weißes Hemd. 2025 zeigt er sich nun auf einen Holzzaun gestützt inmitten der Natur, mit hochgekrempeltem Hemd und einer braunen Weste. An seinem Arm trägt der junge Royal, der seinem Vater immer ähnlicher zu werden scheint, ein geknüpftes Freundschaftsarmband.

Große Veränderungen im neuen Lebensjahr

Die Geburt von Prinz George wurde weltweit mit Spannung erwartet. Als er am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in London zur Welt kam, warteten draußen schon tagelang hunderte Fotografen und royale Fans. Seine Taufe fand am 23. Oktober 2013 in der Chapel Royal im St James's Palast im engsten Familienkreis statt. Er war noch nicht einmal ein Jahr alt, als er seine Eltern im April 2014 auf seiner ersten Auslandsreise nach Australien und Neuseeland begleitete. Im Laufe der Jahre absolvierte er immer mehr Auftritte und wird langsam an seine künftige Aufgabe herangeführt. Zuletzt begleitete er seine Eltern zum Tennisturnier in Wimbledon, um dem Sieger Jannik Sinner (23) zu gratulieren.

Seit September 2022 besuchen er, seine Schwester Charlotte (10) und Bruder Louis (7) die Lambrook School in Berkshire. Für George ist es das letzte Schuljahr dort. Royal-Experten gehen davon aus, dass er im Anschluss, wie einst sein Vater, das renommierte Eton College besuchen wird. Noch eine Veränderung steht mit dem zwölften Geburtstag an: Nach alter Tradition soll George dann nicht mehr gemeinsam mit William fliegen dürfen, damit im Falle eines Absturzes nicht beide Thronfolger ums Leben kommen. Ob die Familie diese strenge Regel befolgen wird, bleibt abzuwarten.