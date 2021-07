Prinz Daniel mit royalem Fauxpas: Ehemann von Victoria von Schweden zeigt zu viel Haut

Normalerweise präsentiert sich Prinz Daniel von Schweden in der Öffentlichkeit von seiner besten Seite. Doch bei einem Golfturnier hat der Ehemann von Kronprinzessin Victoria nun mit seinem gewagten Outfit daneben gegriffen.

Wenn Royals in der Öffentlichkeit auftreten, dann sieht oft das ganze Volk zu. Deshalb ist es für Prinzen und Prinzessinnen wichtig, sich standesgemäß zu verhalten. Auch Prinz Daniel von Schweden achtet normalerweise auf die royale Etikette – bis jetzt.

Hat Prinz Daniel von Schweden mit seinem Golf-Outfit zu viel gewagt?

Der Ehemann von Victoria von Schweden nahm am vergangene Dienstag (13. Juli) an dem Charity-Golfturnier "Victoria Golf" teil. Traditionell wird dieses Event einen Tag vor dem Geburtstag der Kronprinzessin gefeiert. Mit dem Outfit, dass Prinz Daniel auf dem Golfplatz trug, könnte er jedoch etwas zu viel gewagt haben.

Der 47-Jährige zeigte sich in sehr kurzen Shorts. So viel Haut bekommt man von Royals normalerweise nicht zu sehen. Auch für Golfsportler sind zu knappe Hosen eigentlich ein No-Go auf dem Platz.

Für den Golfplatz sind die kurzen Hosen von Prinz Daniel eigentlich zu kurz geraten. © IMAGO / TT

Zu kurze Hosen verboten: Auf Golfplätzen herrscht strenge Kleiderordnung

Auf vielen Golfplätzen herrscht nach wie vor eine strenge Kleiderordnung. Ein Verstoß dagegen kann sogar zur Verweigerung des Spielrechts führen. Die "German Golf Academy" schreibt auf ihrer Website vor, dass Shorts bis zum Knie reichen müssen. Prinz Daniel zeigte bei seinem Auftritt beim "Victoria Golf" aber sehr viel mehr Haut. Trotzdem durfte er beim Charity-Turnier mitspielen.

Der Ehemann von Kronprinzessin Victoria war nicht der einzige Teilnehmer, der in kurzen Hosen erschien. An dem Tag herrschten vor Ort schließlich Temperaturen von bis zu 25 Grad. Da kann man dem Prinzen diesen Outfit-Fauxpas auch mal verzeihen. Denn sonst zeigt er sich bei öffentlichen Terminen der royalen Etikette entsprechend stets passend gekleidet.

Kronprinzessin Victoria feiert 44. Geburtstag

Zum Geburtstag seiner Ehefrau Victoria wird Prinz Daniel wohl keine kurzen Hosen tragen. Obwohl aufgrund der Corona-Pandemie der traditionelle Victoria-Tag nicht groß gefeiert werden kann, besucht das Paar am Abend des 14. Juli das Victoria-Konzert in der Burgruine Borgholm, wie das schwedische Königshaus via Instagram mitteilt.

Die Kronprinzessin feiert in diesem Jahr ihren 44. Geburtstag. Bei der Veranstaltung wird sie dem Skater Nils van der Poel den Victoria-Preis überreichen. An ihrer Seite steht dann hoffentlich ein Prinz ohne kurze Hosen.