Prinz Charles lobt Prinz Harry: Steckt dahinter etwa ein Friedensangebot?

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und der britischen Königsfamilie soll nicht das beste sein. Können lobende Worte von Prinz Charles die Wogen glätten?

Prinz Charles und Prinz Harry bei einem Auftritt in London 2019.

Prinz Harry (37) sparte im vergangenen Jahr nicht mit Kritik an seiner berühmten Familie. Dennoch fand Prinz Charles (73) nun lobende Worte für seinen in die USA abgewanderten Sohn. Der Thronfolger zollte Harry für seinen Kampf gegen den Klimawandel

Charles ist auf beide Söhne stolz

In "Newsweek" schrieb Charles unter anderem zum Klimawandel: "Als Vater bin ich stolz darauf, dass meine Söhne diese Bedrohung erkannt haben. Vor Kurzem hat mein älterer Sohn William den prestigeträchtigen Earthshot Prize ins Leben gerufen, um Anreize für Veränderungen zu schaffen und bei der Heilung unseres Planeten zu helfen (...)."

Weiter heißt es in Charles' Beitrag: "Und mein jüngerer Sohn Harry hat leidenschaftlich die Auswirkungen des Klimawandels aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf Afrika, und seine Wohltätigkeitsorganisation dazu verpflichtet, klimaneutral zu sein." Im November hatten Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (40) versprochen, dass ihre gemeinnützige Stiftung Archewell bis 2030 klimaneutral werde.

Die Queen schweigt zu Harry

Britische Medien spekulieren nun darüber, ob Charles' Worte ein Friedensangebot an Prinz Harry sein könnten. Und der Versuch, die Wogen zu glätten. Zuvor hatte Familienoberhaupt Queen Elizabeth II. (95) Harrys Beitrag zum Umweltschutz unerwähnt gelassen, während sie Charles, ihren verstorbenen Mann Prinz Philip (1921-2021) und Prinz William (39) lobend hervorhob. Die Queen freute sich in einer Botschaft zur UN-Klimakonferenz in Glasgow im November über die Vorreiterrolle, die die drei Familienmitglieder beim Umweltschutz übernommen haben und sagte: "Ich könnte nicht stolzer auf sie sein."

Auch bei ihrer Weihnachtsansprache hob sie William, seine Ehefrau Herzogin Kate (39) sowie Charles und dessen Frau Herzogin Camilla (74) hervor. Für Prinz Harry und Herzogin Meghan gab es keine warmen Worte von der Queen.

Prinz Harrys Vorwürfe

Nun könnte also Prinz Charles Entspannung in der angeblichen Familienkrise schaffen. Für die Unstimmigkeiten hatte unter anderem Prinz Harrys Interview mit Talklegende Oprah Winfrey (67) gesorgt, das im März 2021 im US-TV lief. Harry hatte seinen Vater darin beschuldigt, ihm zwischenzeitlich finanzielle Unterstützung verweigert zu haben. Auch Anrufe soll sein Vater teilweise ignoriert haben, behauptete Harry.

Im Mai 2021 legte der Herzog von Sussex im "Armchair Expert"-Podcast nach. Prinz Harry hatte dort erklärt, er sei in die USA gegangen, um den Kreislauf aus "Schmerz und Leid" in seiner Familie zu durchbrechen. In Bezug auf Erziehung habe er den Schmerz erfahren, den sein Vater wahrscheinlich auch schon erlebt habe.

Seit zwei Jahren in den USA

Prinz Harry heiratete die US-Schauspielerin Meghan Markle im Mai 2018. Ein Jahr später kam ihr Sohn Archie Mountbatten-Windsor zur Welt. Seit Anfang 2020 ist die Familie nicht mehr für die britischen Royals tätig und lebt in den USA, derzeit im kalifornischen Montecito, wo im Juni 2021 Töchterchen Lilibeth zur Welt kam.