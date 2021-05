"Princess Charming": Frauen prügeln sich – Sender reagiert mit Show-Rausschmiss

Was ist zwischen Sonja und Ulle vorgefallen? TVNow hat die Schlägerei nicht in einer Szene gezeigt, dafür in einem Hinweis eingeblendet, dass die beiden lesbischen Kandidatinnen die Dating-Show "Princess Charming" verlassen müssen.

26. Mai 2021 - 12:06 Uhr | AZ

Sonja (re.) hat Selbstzweifel und wird von den anderen Kandidatinnen getröstet. © TVNow