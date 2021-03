"Prince Charming": Hat Alex Schäfer nach Lauritz einen neuen Freund?

2020 suchte Alexander Schäfer als "Prince Charming" nach dem Mann fürs Leben. Die Liebe mit Gewinner Lauritz Hofmann hat allerdings nicht gehalten. Hat Alex einen neuen Freund? Wie ist der Beziehungsstatus des ehemaligen "Prince Charming"?

Im August 2020 gab RTL bekannt, dass Alexander Schäfer (29) aus Frankfurt der neue "Prince Charming" sein wird. Ursprünglich kommt der 29-Jährige aus Michelstadt im hessischen Odenwald (übrigens wie Schauspielerin Jessica Schwarz). Wie steht es um sein Liebesleben?

Was macht Alexander Schäfer eigentlich beruflich?

2020 hatten sich mehr Männer als noch 2019 bei RTL und der Produktionsfirma beworben, das erfuhr die AZ aus Senderkreisen. Als homosexueller Junggeselle suchte Alexander Schäfer nach einer neuen Liebe. Der 29-Jährige arbeitet als Marketing-Manager, nennt sich auf Instagram alexperiences und hat dort bereits über 50.000 Follower. Er reist gerne und geht regelmäßig ins Fitnessstudio. "Es wird bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlernen werde", sagte er vor den Dreharbeiten.

Gewinner von "Prince Charming": Aus Alex und Lauritz ist kein Paar geworden

Die Dreharbeiten zu "Prince Charming" liegen mittlerweile mehrere Monate zurück. Am 7. Dezember lief auf dem Streaming-Dienst TVNow das Finale der Gay-Dating-Show und Alexander Schäfer entschied sich für Kandidat Lauritz Hofmann.

Beim großen Wiedersehen und auf Instagram sprachen Alex und Lauritz Klartext. Die beiden sind nicht zusammen, es hat einfach nicht gefunkt. "Wir sind kein Paar", sagte Alex in der Wiedersehen-Show. "Wir haben zu der Zeit des finalen Dates gesagt, dass wir jetzt nicht Kopf über Fuß verliebt sind." Nach dem Dreh verbrachten sie noch zwei gemeinsame Tage auf Kreta, trafen sich später auch in Frankfurt. Jedoch hätte Alex "da nicht so wirklich die Gefühle mitnehmen" können.

Hat "Prince Charming" Alex Schäfer einen neuen Freund?

Alex Schäfer soll trotzdem kein Single mehr sein. Ein Freund hat im Dezember 2020 gegenüber " " ausgepackt und erklärt: "Alexander ist schon sehr lange vergeben, das ganze sollte aber streng geheim bleiben bis Ruhe eingekehrt ist und beide im neuen Jahr ihre Liebe öffentlich machen können."

Alexander Schäfer hat sich bislang zu einer neuen Liebe in seinem Leben noch nicht geäußert. Auch auf Instagram hat er noch keinen neuen Mann an seiner Seite präsentiert. Offiziell ist Alex also noch Single.

Nach "Prince Charming": Hat Lauritz Hofmann einen Freund?

Lauritz war über beide Ohren in Alex verliebt. Beim TV-Wiedersehen brach er in Tränen aus: "Schwierig darüber zu sprechen. [...] So abgeklärt, wie der Alex halt war, so war ich nicht", gestand Lauritz schluchzend. "Wir hatten da 'ne Zeit zusammen, aber leider nur da drinnen", lautete das Resümee.

Auch Lauritz scheint nach der "Prince Charming"-Pleite nicht neu vergeben zu sein und zeigt sich in den sozialen Medien ohne einen Freund. Dafür präsentiert er seinen Fans und Followern aber gerne etwas nackte Haut.

Ex-Freund von "Prince Charming" Alexander Schäfer

Aufmerksamkeit erhielt auch der Ex von Alexander Schäfer. Als im Sommer 2020 bekannt wurde, dass der 29-Jährige der neue "Prince Charming" sein wird, waren gemeinsame Liebesfotos von Alexander und seinem Ex-Partner Flo bei Instagram zu sehen.

"Prince Charming" 2021: TVNOW sucht schwule Single-Männer

2019 wurde die erste Staffel von "Prince Charming" mit Nicolas Puschmann auf Kreta (Griechenland) gedreht. Die Quoten waren gut, man holte den renommierten Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" und deshalb entschied sich die Sendergruppe für eine zweite Staffel - trotz Corona-Pandemie. Im Sommer 2020 flog das Team mit Alexander Schäfer und den 20 Kandidaten erneut auf die griechische Insel.

Auch 2021 wird es wieder eine neue Staffel der schwulen Dating-Show geben. TVNow hat bereits einen Aufruf für Single-Männer gestartet, sich für "Prince Charming" zu bewerben. Wann es mit den neuen Folgen des Gay-Bachelors losgehen soll, ist noch nicht bekannt.

Sieger von "Prince Charming" 2019: Noch heute ein Paar?

2019 verliebte sich "Prince Charming" Nicolas Puschmann in Lars Tonsfeuerborn. Der Hamburger und der Düsseldorfer mussten monatelang ihre Beziehung verheimlichen, sich verstecken und durften erst nach Ausstrahlung des Finales ihre Liebe öffentlich zeigen.

Doch am 8. November 2020 trennte sich das Paar völlig überraschend - vor allem für Nicolas war das Beziehungs-Aus ein Schock. Er dachte, "Nicolars" halte für immer. Die beiden lebten seit Frühjahr gemeinsam in Düsseldorf und betrieben den Podcast "Ausdauersport Liebe". Wenige Wochen nach der Trennung erklärten sie aber ihr gemeinsames Liebes-Comeback. Fans und Follower freuen sich darüber, dass Nicolas und Lars wieder eine Beziehung führen.