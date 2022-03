Pre-Wedding-Dinner für Harry Wijnvoord: Bald wird geheiratet

Ja-Wort auf dem Rhein: Harry Wijnvoord und seine Frau Iris laufen im März in den Hafen der Ehe ein und verraten beim Pre-Wedding-Dinner in München Details über ihre Eheschließung auf dem Luxus-Flussschiff und ihr Liebesgeheimnis!

Diese Reise wird heiß! Kult-Moderator Harry Wijnvoord, bekannt aus der RTL-Show "Der Preis ist heiß", und seine Frau Iris werden im März heiraten – und das vor laufender Kamera! Nach der standesamtlichen Trauung im kleinen Kreis im letzten Jahr geben sich die beiden demnächst erneut das Ja-Wort. Und das in einem ganz besonders romantischen Setting: Auf dem neuen Luxus-Flussschiff "nickoSPIRIT" vor der Kulisse der Loreley holen die beiden sich nun auch den kirchlichen Segen. Mit dabei bei der großen Traumhochzeit des Jahres sind neben dem Brautpaar und 130 VIP-Gästen auch Fernsehkameras. Denn "sonnenklar.TV" wird die Hochzeitreise der beiden auf dem Rhein live in Form von 18 Folgen übertragen.

Harry Wijnvoord und Ehefrau stoßen in München auf die Hochzeit an

Darauf angestoßen wurde schon einmal beim "Pre-Wedding Dinner" bei "Schuhbeck in den Südtiroler Stuben" am Platzl in München, zu dem Andreas Lambeck, der Geschäftsführer von "sonnenklar.TV" geladen hatte. Er überreichte als Highlight des Abends gemeinsam mit Alfons Schuhbeck eine XL-Torte in der Form eines Schiffes an das Brautpaar.

Harry Wijnvoord und Iris mit Alfons Schuhbeck mit Andreas Lambeck. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Ein ganz besonderer Abend für das Brautpaar: "Jede Feier im Moment ist eine große Freude", freute sich Harry Wijnvoord. "Endlich wieder zusammen an einem Tisch im Restaurant zu sitzen und gemeinsam lecker zu essen – mir hat das schon gefehlt", gestand er. "Bei unserer standesamtlichen Trauung am 3. Juli letzten Jahres hatten wir nur eine Gesellschaft von 16 Personen. Da fehlte etwas, nämlich Freunde, Kollegen und die gesamte Familie. Dies werden wir Mitte März endlich haben." Und seine Frau Iris fügte hinzu: "Ich bin einfach nur froh, wenn wir endlich all unsere Freunde und die Familie begrüßen können, denn wir haben sie zum Teil sehr lange nicht gesehen."

Hochzeit von Harry Wijnvoord wird im TV übertragen

Dass die Kameras nonstop dabei sein werden und ihre Hochzeit live im TV – der Reiseshoppingsender erreicht täglich bis zu zwei Millionen Zuschauer – übertragen wird, ist für das Paar eine großartige Sache. Harry Wijnvoord: "Wir haben uns klar abgesprochen. Es gibt Momente, in denen wir keine Kameras haben möchten, zum Beispiel wenn wir uns das Eheversprechen geben. Ansonsten sind das kurze Live-Schalten, nicht nur mit uns, sondern auch mit unseren Gästen." Auch seine Frau Iris sieht den Kameras bei ihrer Hochzeit gelassen entgegen: "Ich lasse das auf mich zukommen. Ich versuche einfach nur ich selbst zu sein, so wie immer. Damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Ich fühle mich sehr wohl an Harry‘s Seite, egal ob mit oder ohne Blitzlicht."

Harry Wijnvoord und Iris wollen bald ihre große Hochzeit nachholen. © BrauerPhotos / G.Nitschke (digital-BrauerPhotos)

Zahlreiche Promis unter den Hochzeitsgästen

Mit an Bord werden auch zahlreiche Prominente sein, darunter die TV-Stars Jörg Draeger, Marijke Amado, Hans Meiser, Werner Schulze-Erdel, Ulli Potofski und Björn Hergen-Schimpf. Alles treue Weggefährten und Freunde von Harry Wijnvoord: "Es sind alles Bekannte, auf die ich mich sehr freue. Besonders freue ich mich auf die Familie, denn wir sind beides Familienmenschen.".

Die Hochzeit von Harry Wijnvoord und Iris wird sogar im TV übertragen. © BrauerPhotos / G.Nitschke (digital-BrauerPhotos)

So hat Harry Wijnvoord seine Ehefrau Iris kennengelernt

Kennengelernt hat sich das Paar beim Kölner Karneval. Harry: "Ich war draußen beim Rauchen und wollte in die Kneipe rein. Als ich dort stand, kam Iris telefonierend raus. Und ich war richtig geplättet." Das Ehegeheimnis der beiden? "Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Was die Musik angeht, sind wir uns sehr ähnlich. Auch bei unserer Hochzeit wird es viel Musik geben. Und die Kölner werden viel tanzen". Seine Frau fügte hinzu: "Wir teilen auch die Leidenschaft fürs Reisen. Es gib so viele Dinge, die wir teilen. Das macht unsere Liebe zueinander ganz besonders und wertvoll."