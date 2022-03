Ehe-Posse bei Melanie Müller: War sie nie mit Mike Blümer verheiratet?

In der Trennungsschlacht zwischen Melanie Müller und Mike Blümer wird es jetzt noch schmutziger. Der Trash-TV-Star behauptet, nie verheiratet gewesen zu sein. Was sagt ihr Ex dazu und was hat Prinz Frederic von Anhalt damit zu tun?

Fremdgeh-Vorwürfe, angebliche Schlägertrupps und Adoptions-Chaos: Die Trennung von Melanie Müller und Mike Blümer wird immer mehr zur Farce, die Autoren aus Hollywood nicht besser hätten schreiben können. Beide Parteien scheinen mit jeder Kleinigkeit an die Öffentlichkeit zu gehen, um dem anderen zu schaden. Jetzt wird sogar die Rechtsgültigkeit der Ehe infrage gestellt.

War die Hochzeit von Melanie Müller ein TV-Fake?

Wie " " berichtet, habe Melanie Müller in einem Dokument erklärt, dass sie nie verheiratet gewesen sei. Die Hochzeit mit Mike Blümer wurde 2015 in der Doku-Soap "Melanie Müller – Dschungelkönigin in Liebe" im TV ausgestrahlt. War die Hochzeit nicht etwa nicht echt? Die Trash-TV-Beauty sagt dazu: "Derzeit erwarten wir noch die finale Aussage über die Rechtskraft einer in 2014 in Las Vegas in Rahmen einer TV-Produktion veranstalteten Trauung, zu welcher es weder eine apostillierte Urkunde noch irgendeine Art eines Ehedokumentes gibt." Die Ehe sei in Deutschland später nicht anerkannt oder eingetragen worden.

Ex Mike Blümer behauptet: Es gibt gültige Eheunterlagen

Mike Blümer ist fassungslos über die Aussagen seiner prominenten Ex. "Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das getan hat", sagt er dazu. "Ich gehe davon aus, dass Melanie sich ebenso wie auch der Friedensrichter vom Staat Nevada, ihre Eltern und zuletzt das TV-Team an unsere staatliche Eheschließung erinnern können." Der ehemalige Manager von Melanie Müller betont, dass in Deutschland gültige, die Ehe belegende Unterlagen vorliegen würden.

Was hat Prinz Frederic mit der Ehe-Posse um Melanie Müller zu tun?

Über die Beweggründe hat Melanie Müller bislang noch nicht öffentlich gesprochen. Es ist aber davon auszugehen, dass sie durch diese Aktion die Adoption durch Prinz Frederic von Anhalt vorantreiben will. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, will die 33-Jährige immerhin Prinzessin werden.

Doch da scheint es ein Problem zu geben. Bei einer Adoption müsste Frederik von Anhalt nach amerikanischem Recht offenbar auch die Kinder von Melanie Müller adoptieren. Mike Blümer hätte als Noch-Ehemann ein Veto-Recht und erklärt gegenüber "Bild": "Einer Adoption unserer beiden Kinder würde ich nie zustimmen!" Durch die Erklärung von Melanie Müller, dass sie nie mit dem Vater ihrer Kinder verheiratet gewesen sei, könnte ein Einspruch durch ihren Ex ungültig sein. Der Ausgang des Trennungs-Chaos bleibt abzuwarten.