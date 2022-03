Po im Paradies: Vanessa Mai kokettiert mit sexy Fotos

Vanessa Mai posiert im knappen Bikinihöschen am Strand und begeistert ihre Fans mit nicht weniger als fünf Po-Fotos binnen drei Tagen. Neben viel "Oh!" und "Ach!" stellt sich da doch auch die Frage: "Wieso?"

Bombig lässt es sich Vanessa Mai (29) gerade auf den Malediven gehen: ein bisschen Kokoswasser hier, ein wenig türkisblaue Strandidylle da.

Eins darf allerdings in keiner Bilderstrecke, die die Schlagersängerin aus dem Paradies postet, fehlen: ein Close-up auf ihre knackige, weitgehend freigelegte Kehrseite. Strandhütte, Sonnenuntergang, türkiser Pool, türkises Meer sind lediglich Kulisse, denn dazwischen räkelt sich – so braungebrannt, so sandig, so unbestreitbar attraktiv – ihr Hinterteil im äußerst knappen Bikinihöschen.

Vanessa Mai inszeniert ihren Hintern

Mit nicht weniger als fünf Popo-Fotos binnen drei Tagen begeistert die Schlagersängerin ihre knapp eine Million Follower – und in der Story gibt es den Hintern dann noch einmal zusätzlich lasziv auf einem Palmenstamm drapiert sowie schwungvoll in Bewegung versetzt beim Tänzchen am Strand.

Was für die einen vielleicht ein bisschen sehr viel Po ist, begeistert andere. Daniela Katzenberger freut sich: "Hotte Schnegge". Ein Fan erwidert der "Katze" verschämt: "Ich hab' mir das ja auch gedacht, und dachte mir, das klingt bissl blöd, wenn das ein Mann schreibt - aber so isses."

Wieder andere sind da weniger schüchtern: "Waffenscheinpflichtig", "fantasieanregend", "hot" befinden die Follower, einer bietet bereitwillig an, seinen eigenen Hintern zu entblößen, und einer fordert selbstbewusst das Ganze "aber bitte mit Sahne".

Begeisterte Follower loben Popo-Fotos

Da der Po nun allerdings gar so oft und gar so nah in jedem Bild zu sehen ist, möchte man fast vorsichtig nachfragen, ob hier nicht die Zahl der Zugriffe auf das Mai'sche Instagramaccount im Vorfeld einer wichtigen Kooperation erhöht werden soll - oder ob sich Vanessa Mai einen kleinen Scherz mit ihren Fans erlaubt.

Vielleicht ist aber auch der letzte unbeschwerte Sommer einfach zu lang her, als dass sich mancher Fan noch erinnern könnte, wie sich das wirklich anfühlt, in einem derart knappen Höschen rücklings in den Sand zu stürzen: in Wahrheit nämlich ziemlich kratzig.