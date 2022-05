Platinjubiläum: Kate, Anne und Co. reisen durch das ganze Land

Anlässlich des Platinjubiläums von Queen Elizabeth II. reisen Prinz William, Herzogin Kate, Prinzessin Anne und andere hochrangige Royals durch das ganze Land. Das sind die einzelnen Stationen.

Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) werden die Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) in ganz Großbritannien anführen. Sie werden die ranghöchsten Mitglieder der königlichen Familie sein, die während des Festwochenendes Anfang Juni London verlassen. Ihre Reise wird sie auch nach Wales führen, wo sie einige Jahre lebten, als sie vor mehr als zehn Jahren heirateten. Prinzessin Anne (71) besucht hingegen Schottland und Prinz Edward (58) und Sophie, die Gräfin von Wessex, (57) statten Nordirland einen Besuch ab.

In einer Erklärung teilte der Palast mit: "Im Laufe des zentralen Wochenendes werden Mitglieder der königlichen Familie die Länder des Vereinigten Königreichs besuchen, um das Platinjubiläum zu feiern. Die Mitglieder der königlichen Familie werden in jedem Land an Veranstaltungen teilnehmen, darunter auch an öffentlichen Veranstaltungen zu diesem Anlass."

Die Queen wird nicht verreisen

Königliche Quellen weisen darauf hin, dass früher die Königin und ihr verstorbener Ehemann Prinz Philip (1921-2021) in früheren Jahren, etwa beim Goldenen und Diamantenen Jubiläum, viele Orte in ganz Großbritannien besuchten und im Vorfeld der jeweiligen Juni-Wochenenden mit dem königlichen Zug reisten. In diesem Jahr ist das auch für die Queen nicht mehr möglich, da sie mit ihren 96 Jahre alt ist auf weniger anstrengende Aufgaben auf Schloss Windsor beschränkt. Daher hielten es die Familie und ihre Berater für angebracht, andere Royals in die entfernteren Regionen zu schicken.

Die konkreten Termine und Orte für die Reisen, die während des zentralen Wochenendes Anfang Juni stattfinden sollen, wurden noch nicht bekannt gegeben.

Hauptfeierlichkeiten in London

Die Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum beginnen am 2. Juni mit der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade vor dem Buckingham Palast in London. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) zwar bestätigt haben, dass sie im nächsten Monat ebenfalls nach Großbritannien reisen werden, dass sie bei der Traditionsveranstaltung aber nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes Parade stehen werden.

umfasst zudem die Platinjubiläums-Leuchtfeuer, die am Abend des 2. Juni angezündet werden. Am 3. Juni wird ein Dankesgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale stattfinden. Für den 4. Juni ist das Pferde-Derby in Epsom Downs geplant. Abends soll es eine Platin-Party im Buckingham Palast geben. Am letzten Tag des Jubiläumswochenendes, dem 5. Juni, steht das große Jubiläumsessen auf dem Programm. Die unterschiedlichen "Big Jubilee Lunches" reichen von Weltrekordversuchen für das längste Straßenfest bis hin zu Grillpartys im Garten und allem, was dazwischenliegt. Es wird erwartet, dass über zehn Millionen Menschen im gesamten Vereinigten Königreich an diesen Lunches teilnehmen werden.

Den Abschluss bildet der Festumzug, bei dem die goldene Staatskutsche von der Eskorte der Monarchin angeführt wird. Mithilfe neuester digitaler Technologie soll die Reise zur Krönung vor 70 Jahren vermittelt werden. Nationale Schätze und Promis aus Musik, Film, Sport und Kunst werden an dem Festumzug teilnehmen. Den Höhepunkt bildet das gemeinsame Singen der Nationalhymne "God save the Queen" gegen 17 Uhr.

Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.