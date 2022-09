Photoshop-Fail? Simone Mecky-Ballack wehrt sich gegen Schummel-Vorwürfe

Simone Mecky-Ballack genießt aktuell die Wiesn und lässt via Instagram ihre Follower daran teilhaben. Das ruft auch Kritiker auf den Plan, die bei einem Foto nachträgliche Bearbeitung erkannt haben wollen. Die ehemalige Spielerfrau wehrt sich dagegen und erklärt den vermeintlichen Photoshop-Fail.

Nach zwei Jahren Pause strömen die Menschen wieder für Maß, Hendl und Lebkuchenherzen auf die Theresienwiese. Für viele Promis ist das Oktoberfest eine beliebte Fotokulisse und Instagram wird mit Lederhosen- und Dirndl-Fotos geflutet. Auch Simone Mecky-Ballack präsentiert den Fans auf ihrem Account ihr Wiesn-Outfit. Doch Kritikern fällt dabei etwas anderes ins Auge. Hat die 46-Jährige auf einem Bild etwa geschummelt?

"Furchtbar": Simone Mecky-Ballack für Dirndl-Foto abgewatscht

"Erster Wiesntag. Sooooo scheeee", schreibt Simone Mecky-Ballack zu dem Foto, das sie mit Moderatorin Alessandra Geissel zeigt. Die Ex-Frau von Michael Ballack trägt ein schickes Dirndl mit violettem Rock, blauer Schürze und blauer Bluse. Ihrem Lächeln nach zu urteilen hat sie den Auftakt zum Oktoberfest sichtlich genossen.

Doch beim Blick in die Kommentarspalte könnte ihr die gute Laune kurzzeitig vergangen sein. Zahlreiche Follower werfen der ehemaligen Spielerfrau vor, ihre Beine mit Photoshop bearbeitet zu haben. "Geht das auch ohne Fotoshop?! Furchtbar", schreibt ein Kritiker dazu. Ein weiterer erklärt: "Da hat die Frau Ballack wohl zu viele Lebkuchenherzerl gegessen, oder warum biegt sich der verstärkte Riffelblechboden so durch?" Tatsächlich ist auf dem Bild zu erkennen, dass der Boden seltsam verformt ist.

Simone Mecky-Ballack erklärt Photoshop-Panne: "Wollte blauen Flecken retuschieren"

Die 46-Jährige will sich die Vorwürfe jedoch nicht gefallen lassen. "So, für die super Auskenner, Haare-in-der-Suppe-Sucher und alle, die sonst nix zu tun haben", beginnt sie ihre Rechtfertigung und erklärt weiter: "Ich wollte eigentlich meine blauen Flecken an den Beinen retuschieren. Die erste Maß war dann wohl doch zu stark." Sie müsse ihre Beine nicht dünner retuschieren, wie Simone Mecky-Ballack betont und postet zum Beweis das unbearbeitete Foto:

Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, dass die Form der Beine auf beiden Bildern identisch ist.