Peter Maffay: "Wenn einer frech guckt, habe ich was dagegen!"

Eifersucht ist für den 71-Jährigen ein bekanntes Gefühl - auch in der fast sechsjährigen Beziehung zu Hendrikje Balsmeyer.

Gemeinsame Ansichten sind wichtig, vollständige Übereinstimmung allerdings für das Beziehungsglück nicht nötig, finden Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay. Das verrieten sie nun im .

Eifersucht zum Beispiel ist für sie kein Thema - für ihn allerdings durchaus.

Die schöne 34-Jährige ist seit sechs Jahren die Lebensgefährtin des Musikers, der mit seinen 71 Jahren offenbar noch recht gut bei Frauen ankommt. Ob sie das arg stört? "Im Gegenteil, ich freue mich, wenn die Frauen Peter anschauen. Ich mag es ja auch, wenn mich ein Mann anguckt. Das heißt doch, dass mein Marktwert da draußen noch vorhanden ist."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Peter Maffay: "Eifersucht ist ein Zeichen von Wertschätzung"

Umgekehrt ist Peter Maffay weniger begeistert, wenn jemand die Frau an seiner Seite allzu intensiv beachtet: "Kommt drauf an, wie er schaut. Wenn er frech guckt, habe ich was dagegen", so Maffay freimütig.

Den Grund für sein innerliches Brodeln sieht er in seiner Herkunft: "Ich komme vom Balkan, ich spüre das sofort." Jetzt lebt das Paar in Tutzing, und hat mit Anouk eine dreijährige Tochter.

Trotzdem hält Peter Maffay "Eifersucht bis zu einem gewissen Maß für eine gute Eigenschaft" - denn letztlich spiegele sie, so seine Theorie, die "Wertschätzung" der Partner wider.

Betrug allerdings würde der Musiker nicht akzeptieren - "Reisende festzuhalten war noch nie mein Ding" - und hier klingt die Begründung denn auch nachvollziehbar und vernünftig: "Jeder darf frei entscheiden."