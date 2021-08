Peter Maffay über Tochter Anouk (2): "Die Kleine ist ein Leuchtturm"

Mit 68 Jahren wurde Peter Maffay 2018 noch einmal Vater. Jetzt hat er über seine Tochter Anouk und Freundin Hendrikje Balsmeyer gesprochen. Wird das Paar heiraten?

Seit sechs Jahren ist Peter Maffay mit Freundin Hendrikje Balsmeyer zusammen. 2018 kam dann die gemeinsame Tochter Anouk zur Welt. Jetzt hat der Sänger darüber gesprochen, wie er mit 71 Jahren mit der Vaterrolle zurechtkommt.

Wunschkind mit 68: Peter Maffay ist stolzer Vater

Peter Maffay scheint in dieser Rolle komplett aufzugehen. "Die Kleine ist ein Leuchtturm in vielerlei Hinsicht", schwärmt er von Anouk. "Gerade durchläuft sie eine zauberhafte Phase, in der sie ihre Sprachkenntnisse zusammenfügt und Sätze raushaut, da schlackere ich mit den Ohren."

Peter Maffay hat bereits zwei Kinder aus früheren Beziehungen. Tochter Nina ist 34 Jahre alt, Sohn Yaris wird dieses Jahr 18. Trotz seines hohen Alters wünschte sich der Sänger mit seiner Freundin ein weiteres Kind. "Ich hatte Peter von Anfang an gesagt, dass ich mir ein Kind wünsche", sagt Hendrikje im Gespräch mit "Bunte".

Will Peter Maffay seine Freundin Hendrikje heiraten?

Bislang sind der Sänger und seine Freundin noch nicht verheiratet. Ob die beiden irgendwann doch noch den Gang vor den Traualtar wagen? "Man muss nicht heiraten, um glücklich zu sein. Zumal eine Hochzeit keine Garantie für Liebe und Glück ist", erklärt Hendrikje. Für Peter Maffay wäre es die fünfte Ehe. Hält ihn das davon ab, seine Freundin zu heiraten? "Ich war ja schon viermal verheiratet. Allerdings wäre diese Tatsache auch kein Hindernis für mich, Hendrikje zu heiraten", sagt der 71-Jährige dazu. Vielleicht folgt ja bald Ehe Nummer fünf.