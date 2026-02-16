Performance-Einteilung in Typen A, B und C: Diese WWM-Auflösung ist 64.000 Euro wert

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, wer oder was je nach Performance in die Typen A, B und C eingeteilt wird: Mitarbeiter in einer Firma, Hühner auf dem Bauernhof, Kometen am Nachthimmel oder Blutzellen im Körper? Die richtige Antwort bringt 64.000 Euro ein...

Nachdem "Wer wird Millionär?" wegen des Dschungelcamps für mehrere Wochen aussetzte, kehrt die Quizshow am 16. Februar ins TV zurück. Günther Jauch stellt am Rosenmontag das Allgemeinwissen eines Verkäufers für IT-Lösungen auf die Probe. Der Studiogast nimmt die Hilfe eines Jokers in Anspruch – hätten Sie die richtige Lösung gewusst?

Günther Jauch stellt knifflige Frage zu Performance-Einteilung

Kandidat Peter Wachsmuth stellt sich dem Quiz von " ". Günther Jauchs Studiogast kommt aus Niedersachsen und ist 47 Jahre alt. Er steht bei der 64.000-Euro-Frage und Jauch will von ihm wissen:

Wer oder was wird oft je nach Performance in die Typen A, B und C eingeteilt, wobei Kategorie B in der Regel den Hauptanteil ausmacht?

Mitarbeiter in einer Firma Hühner auf dem Bauernhof Kometen am Nachthimmel Blutzellen im Körper

"Wer wird Millionär?"-Kandidat hat klare Vermutung

Peter Wachsmuth hat direkt eine Idee: Der 47-Jährige meint im Gespräch mit Günther Jauch, er tendiere zu Antwortmöglichkeit A: Mitarbeiter in einer Firma. Da er sich jedoch nicht zu hundert Prozent sicher ist, will er eine Person im Publikum befragen.

Eine Dame, die als Personalerin arbeitet, erhebt sich und sagt: "Ich würde mich genau der Antwort anschließen, die Sie schon gegeben haben. Ganz einfaches Ausschlussprinzip, aber es gibt tatsächlich die A-Mitarbeiter, die B-Mitarbeiter und die C-Mitarbeiter. Die breite Masse sind die B-Mitarbeiter, die ihren Job normal gut machen." Peter Wachsmuths Joker scheint sehr zuversichtlich – das merkt auch Günther Jauchs Kandidat auf dem Ratestuhl. Er lässt Antwortmöglichkeit A: Mitarbeiter in einer Firma einloggen.

"Wer wird Millionär?": Mitarbeiter in einer Firma als richtige Lösung

Günther Jauch erklärt: "Erstmals wurde das Prinzip angeblich von Steve Jobs angewendet. A-Mitarbeiter sind sehr motiviert, bringen das Unternehmen voran. B-Mitarbeiter sind unauffällige Nine-to-five-Mitarbeiter. Sie leisten gute Arbeit, sind aber nicht herausragend. Und C-Mitarbeiter sind unmotiviert und wenig leistungsbereit." Peter Wachsmuth liegt mit der eingeloggten Antwortoption A demnach völlig richtig und schreitet zur 125.000-Euro-Frage voran.