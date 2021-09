Penis-Schummel bei "Kampf der Realitystars": Cosimo Citiolo stopft Unterhose aus

Was zieht Cosimo Citiolo denn in der Show "Kampf der Realitystars" aus seiner Unterhose? Der Trash-VIP gibt zu, dass er geschummelt und bei seinem Intimbereich optisch nachgeholfen hat.

Sowas hat man im Reality-TV auch noch nicht gesehen. Ein Promi-Kandidat gibt offen zu, bei der Größe seines Gemächts nachgeholfen zu haben. Wie reagieren die restlichen VIPs bei "Kampf der Realitystars" auf so viel Ehrlichkeit?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf TVNow zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (8. September) ausgestrahlt.

Cosimo Citiolo über Penis-Fake: "Ich schäme mich nicht dafür"

Bei dem schummelnden "Star" handelt es sich um Cosimo Citiolo, bekannt aus "Big Brother" und DSDS. In einem Spiel müssen die Promis einschätzen, für wie "fake" oder "real" die Zuschauer sie einschätzen. Bei der Beurteilung lässt der "Checker vom Neckar" die Bombe platzen. "Ich hab die Auflösung, ich schäme mich nicht dafür", erklärt er seinen völlig verdutzen Konkurrenten und zieht eine Socke aus seiner Unterhose. Damit hat er bislang seinen Intimbereich größer erscheinen lassen.

"Kampf der Realitystars"-VIPs nicht überrascht: "Das hat man doch gesehen"

Einige Promis hatten allerdings bereits vorab eine Vermutung, dass Cosimo optisch nachhilft. "Da hab ich mich aber auch schon das ein oder andere Mal gefragt: Irgendwas stimmt da doch nicht, Kollege", erklärt Andrej Mangold. Auch Jennifer Riili ist von der Enthüllung nicht sonderlich überrascht. "Ich hab mir das schon die ganze Zeit gedacht, dass er da seinen Pi*** in eine Socke steckt. Das hat man doch gesehen." Hobby-Psychologin Kader Loth fasst die Situation offen und ehrlich zusammen: "Der hat Persönlichkeitsdefizite, der hat Minderwertigkeitskomplexe."

Cosimo selbst scheint sein Schummel-Geständnis nicht peinlich zu sein. "Unterschätzt die mit den Kleinen nicht so, weil die sind viel aktiver", sagt er dazu. Mit seinem Verhalten in der Trash-Show polarisiert der VIP-Kandidat bei Fans und Zuschauern. Trotzdem würde er sich auch erneut in eine Reality-Sendung wagen, allerdings unter einer Voraussetzung: eine sechsstellige Gage.

An Ende des Spiels "fake oder real" steht Kader Loth auf dem ersten Platz. Für die RTLZWEI-Zuschauer scheint sie sich nicht authentisch zu präsentieren. Auf dem letzten Rang landet Sängerin Loona, deren Verhalten vor der Kamera offenbar als echt eingestuft wird.