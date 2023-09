Peinliche Begegnung für Prinz Harry: Beckham-Sohn Brooklyn ignoriert Royal nach Promi-Zoff

David Beckhams Fußball-Verein Inter Miami kann sich aktuell vor prominenten Besuchern kaum retten. Grund dafür ist Profi-Kicker Lionel Messi. Auch Brooklyn Beckham, Davids und Victorias Sohn wollte sich ein Spiel des Clubs gegen den Los Angeles FC nicht entgehen lassen. Dort trat der 24-Jährige auf Prinz Harry und ignorierte den Royal.

Zwischen den Beckhams und den Sussexes herrscht dicke Luft. Die Gerüchte verhärteten sich jetzt durch ein Zusammentreffen zwischen Beckham-Spross Brooklyn und Prinz Harry bei einem Fußballspiel. Der 24-Jährige scheint den Royal ignoriert zu haben, wie ein Video zeigt.

Bei Spiel von Lionel Messi: Sohn von David Beckham ignoriert Prinz Harry

Bei einem Fußallspiel zwischen dem Los Angeles FC und David Beckhams Club Inter Miami kam es zu einer unangenehmen Begegnung zwischen Prinz Harry und Brooklyn Beckham. Auf dem Weg in die VIP-Lounge ging der britische Royal an Beckham und dessen Frau Nicola (28) vorbei. Eine Interaktion zwischen den drei Fußball-Fans gab es nicht. In einem Twitter-Video ist zu sehen, wie die beiden Männer sich vermeintlich ignorieren.

Während Harrys Kopf sich zunächst in die Richtung des Paares dreht, schaut Brooklyn geradeaus an Prinz Harry vorbei. Ob die beiden sich tatsächlich einfach nicht gesehen haben, ist nicht klar. Nach dem Ende zwischen Prinz Harry und Brooklyns Eltern wäre es allerdings nicht überraschend, wenn keiner der beiden in Gesprächslaune war.

Freundschaft zwischen den Beckhams, Harry und Meghan ist beendet

Eigentlich waren Prinz Harry und seine Frau Meghan mal mit den Beckhams befreundet. Wie die "Sun" berichtete, soll es zwischen den Paaren aber zu heftig geknallt haben. Grund dafür sei ein Telefonat gewesen, in dem Harry den Beckhams vorgeworfen haben soll, Geschichten über die beiden Royals an die britische Presse weitergegeben zu haben.

Die Anschuldigungen sollen Victoria Beckham und ihren Mann schwer getroffen haben. Vor allem David soll "rasend vor Wut" gewesen sein, wie die "Daily Mail" berichtete.