"Peinlich" und "billig": Sarah Engels polarisiert im Domina-Look

Auf Instagram präsentiert sich Sarah Engels aktuell sehr freizügig und sexy. So hat man die Ex von Pietro Lombardi noch nie gesehen, was allerdings nicht allen Fans gefällt.

23. September 2022 - 14:22 Uhr | AZ

Eigentlich posiert Sarah Engels für Fotos meist eher brav, doch ihr neuester Instagram-Beitrag hat es in sich. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Im ledernen Domina-Look erregt Sarah Engels gerade die Gemüter ihrer Fans. So freizügig wie auf ihrem neuesten Instagram-Posting hat sie sich bislang selten gezeigt. Was halten die Follower von dem ungewohnten Styling der Sängerin? Leder-Body und Overknee-Boots: So sexy zeigt sich Sarah Engels Zu dem Foto schreibt Sarah Engels: "Issa look." Lediglich mit einem Leder-Body und Overknee-Boots bekleidet, posiert sie mit gespreizten Beinen in einer sehr gewagten Pose. Auch ihre Frisur und ihr Make-up lassen sie wie eine Sexbombe erscheinen. Vielen Fans scheint die Aufmachung der Sängerin, die 2011 durch ihre Teilnahme bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, zu gefallen. In den Kommentaren wird Sarah Engels als "sexy", "heiß" und "wunderhübsch" bezeichnet. Kritiker schimpfen über Domina-Look von Sarah Engels: "Hast du das nötig?" Doch nicht alle Follower sind begeistert vom Domina-Look der Ex von Pietro Lombardi. Einige finden das Foto eher "peinlich" und "billig". "Hast du das nötig? Passt doch gar nicht zu dir", schreibt ein Kritiker dazu. Ein weiterer findet deutlichere Worte: "Unvorteilhaft...sexy geht irgendwie besser." Sarah Engels scheint das Foto gut zu gefallen, aber auch ihr kommt die Aufmachung offenbar ungewohnt vor. In ihrer Instagram-Story hat sie es erneut gepostet und erklärt: "Die Fotos vom Shooting sind zu krass geworden." Ob sie sich erneut an ein derart sexy Shooting trauen wird?