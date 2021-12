Paula Lambert lässt Ungeimpfte nicht in die eigenen vier Wände

Moderatorin Paula Lambert hat kein Verständnis für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Deshalb herrschen bei ihr zu Hause mittlerweile klare Regeln.

Obwohl sich mittlerweile wieder mehr Menschen erstimpfen lassen, sind Proteste und Stimmungsmache von Impfgegnern und "Querdenkern" weiter an der Tagesordnung. Moderatorin Paula Lambert hat dafür absolut kein Verständnis.

"Es regt mich wahnsinnig auf, dass so viele Menschen Impfgegner sind", erklärt die 47-Jährige im Interview mit " " und betont: "Es fällt mir leider schwer, da sachlich zu bleiben. Dieses Unsolidarische, das die an den Tag legen, ist unverständlich. Dabei geht es nicht um deren Ängste, sondern darum, dass wir als Gesellschaft in Momenten wie diesen zusammenhalten." Sie fügt außerdem hinzu: "Die zeigen alle, dass sie keine verlässlichen Partner sind und es ekelt mich wahnsinnig an."

Paula Lambert über Impfgegner

Lambert ist sich sicher, dass man bei impfunwilligen Menschen "mit Argumenten nicht" weiterkommt. "Die sind da so tief drin, dass sie gar nicht mehr raus können, ohne sich selbst vollkommen infrage zu stellen. Dann lass ich es einfach." Für Menschen in ihrem Bekanntenkreis ohne Immunisierung hat sie deshalb eine strenge und einfache Regel: "Privat gilt bei mir 2G und wer da nicht mitmacht, kommt halt nicht – fertig. Es sind einfach viel zu viele Menschen an Corona gestorben."