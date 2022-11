Patrick Hufen von "Promi Big Brother": Was ist über sein Leben mit Ehefrau und Sohn bekannt?

Für RTL deckt Patrick Hufen als Versicherungsdetektiv Betrugsmaschen auf, jetzt zeigt er sich bei "Promi Big Brother" 2022 von einer ganz anderen Seite. Wird er auch über sein Privatleben sprechen? Was ist über Ehefrau und Sohn des VIP-Kandidaten bekannt?

Patrick Hufen zusammen mit Trash-Promis im Container von "Promi Big Brother" – das ist eine spannende Kombination. Der Versicherungsdetektiv ist ein geübter Beobachter und entlarvt im TV eigentlich Betrüger. Vielleicht fallen ihm bei den Kandidaten wie Micaela Schäfer, Jay Khan und Sam Dylan Momente auf, in denen sie nicht ganz ehrlich sein werden!? Aber was ist eigentlich über das Privatleben von Patrick Hufen bekannt?

Patrick Hufen: So kam er von der Versicherung HUK Coburg zum Fernsehen

Seit 27 Jahren arbeitet Patrick Hufen bereits für die Versicherung HUK Coburg als Schadensaußenregulierer. Dafür besucht er Versicherungsnehmer, die einen Schaden melden, vor Ort und überprüft die Gegebenheiten. Zu seiner Arbeit gehört es auch, mögliche Fälle von Versicherungsbetrug aufzudecken.

2008 wurde das Fernsehen auf Patrick Hufen aufmerksam. Für die RTL-Sendung "Die Versicherungsdetektive" ermittelt er in besonders kuriosen Fällen einer Schadensmeldung.

Gemeinsam im TV: Patrick Hufen zeigt Sohn Luis

Inzwischen hat sich Patrick Hufen einen Namen in der TV-Branche gemacht und tritt auch in anderen Shows auf. Mit seinem Sohn Luis war er 2021 in mehreren Folgen der Sendung "Comeback oder weg" zu sehen. Auf Instagram zeigte er sich stolz über den gemeinsamen Auftritt und schrieb: "Ich hoffe, wenigstens mir hat mein Sohn ein Comeback gegeben."

Romantisches Foto zum Hochzeitstag: Wer ist die Frau von Patrick Hufer?

Mit der Mutter von Sohn Luis ist Patrick Hufer heute nicht mehr zusammen. 2018 heiratete der Versicherungsdetektiv seine große Liebe Sabine. Das Paar zeigt sich gerne gemeinsam auf Veranstaltungen, über ihr Privatleben ist allerdings nur wenig bekannt. Im September 2021 postete der Versicherungsdetektiv zum Hochzeitstag jedoch ein Foto der Trauung. "Congratulations und alles Gute zum Hochzeitstag!"

Patrick Hufen bei "Promi Big Brother" 2022: Deshalb ist er dabei

Seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" ist für Patrick Hufen der erste Ausflug ins Trash-TV. Vorab zeigte er sich selbstbewusst und freute sich auf das beliebte Format. "Ich finde es superspannend. Es erinnert mich ein bisschen an Schullandheim 1987, bei schlechtem Wetter mussten wir auch alle im Westerwald im Haus bleiben (lacht). Ich freue mich auf die Spiele, insbesondere wenn es mit Sport zu tun hat, bin ich sehr ehrgeizig und da freue ich mich einfach drauf", sagte er im Gespräch mit .