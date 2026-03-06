Partner von Motsi Mabuse: Was über Ehemann Evgenij bekannt ist

Durch "Let’s Dance" wurde Motsi Mabuse nicht nur in Deutschland zum gefeierten TV-Star. In der Show ist sie auch 2026 wieder mit dabei. Was macht den Erfolg der sympathischen Tänzerin aus? Wie unterstützen Ehemann und Kinder ihre Karriere?

Sie ist die, die scheinbar immer gute Laune hat. Seit 2011 sitzt die ehemalige Profi-Tänzerin bei "Let's Dance" in der Jury und unterhält mit ihrer extrovertierten und herzlichen Art ein Millionenpublikum – so auch 2026. Motsi Mabuse ist verheiratet und hat mit Ehemann Evgenij Voznyuk eine Tochter, die im August 2018 zur Welt kam. Fotos, die das Gesicht des Mädchens zeigen, hat die 43-jährige Mutter bislang nicht veröffentlicht.

Motsi Mabuse über ihre Tochter: "Wir sind wie siamesische Zwillinge"

Mit ihrer Rolle als Mutter hat sich Motsi allerdings nicht immer leicht getan. "Ich wollte einfach nichts falsch machen, weshalb ich auch viel geweint habe. Aber von heute auf morgen ging es dann plötzlich", sagte sie 2019 der Zeitschrift "Gala". Mittlerweile sei diese Phase aber vorüber. "Mein Mann sagt, die Kleine und ich sind wie siamesische Zwillinge. Wenn er nach Hause kommt, machen sie und ich immer das Gleiche: essen, schlafen und weinen."

Motsi Mabuse ist die Mehrverdienerin in der Ehe: Sie spricht über ihr Vermögen

Motsi Mabuse ist seit neun Jahren mit ihrem Ehemann Evgenij zusammen. Die beiden führen eine Beziehung auf Augenhöhe, und das, obwohl sie finanziell deutlich mehr in die Ehe einbringen kann. In einem Interview verrät sie, wie das funktionieren kann.

Im Juni 2024 sagte die 43-Jährige zu " ": "Es ist mir wichtig, dass mein Mann bei mir bleibt, weil er mich liebt, nicht weil ich finanziell für ihn sorge." Doch natürlich kann er auch etwas beitragen, denn er führt die gemeinsame Tanzschule.

Außerdem plauderte die "Let's Dance"-Jurorin darüber, was mit dem übrigen Geld passiert. "Ich investiere gerne in Immobilien – für mich ein solides finanzielles Fundament. Ich habe aber beispielsweise auch ETFs", verriet sie. Alles würde überwacht von einem Berater. In dieser Hinsicht hält sich Mabuse selbst für konservativ und möchte kein Risiko eingehen.

Motsi Mabuse trägt Perücke oder Haarverlängerung

Bei öffentlichen Auftritten fällt vor allem die Haarpracht der "Let's Dance"-Jurorin auf. Motsi Mabuse ist die Frau mit den vielen Frisuren. Was aber viele gar nicht wissen: Motsi Mabuse trägt entweder eine Haarverlängerung oder eine Perücke! Mit ihren echten Haaren zeigt sich die "Let's Dance"-Jurorin nur sehr selten – hier hat sie beim Baby-Spaziergang eine Ausnahme gemacht.

Echte Haare: Wie sieht Motsi Mabuse ohne Perücke aus?

Im coolen Strandoutfit zeigte sich Motsi Mabuse auf Instagram und mit sommerlichem Kurzhaar-Afro. "Ich, ich selbst und mein Afro tanken gerade auf", schrieb die heute 43-Jährige dazu.

Woher kommt Motsi Mabuse?

Gebürtig kommt die Südafrikanerin aus dem Dörfchen Mankwe. Als sie fünf Jahre alt war, zog ihre Familie in Südafrikas Hauptstadt Pretoria, wo ihr Vater eine eigene Anwaltskanzlei eröffnete, die später einmal Motsi übernehmen sollte. Doch Motsi brach das Jura-Studium bereits nach kurzer Zeit ab – wegen ihrer Tanzkarriere.

Mit 18 Jahren lernte sie den deutschen Profi-Tänzer Timo Kulczak kennen, der nicht nur Tanz-, sondern auch Lebenspartner wurde. Dafür zog Motsi nach Aschaffenburg. Gemeinsam tanzte das Paar eine erfolgreiche Karriere aufs Parkett: Zweimal wurden sie deutscher Meister.

Motsi Mabuse vermisst ihre Eltern

Nach der Geburt ihrer Tochter habe sie viel Unterstützung von ihrer Mutter gehabt. Doch diese musste recht bald wieder zurück nach Südafrika reisen. "Sehr weit auseinander zu leben und Visa-Gesetze trennen uns als Familie. Ich höre Menschen immer so leichtsinnig über ihre Eltern sprechen, aber manche von uns wissen jeden Moment mit ihren Eltern zu schätzen. Sie hat mir so mit dem Baby geholfen. Es fühlt sich unfair an", schrieb die Tänzerin dazu auf Instagram. Schon öfter offenbarte Motsi, dass sie sich danach sehnt, in der Nähe ihrer Eltern in Südafrika zu sein.

Motsi Mabuse: Hämische Kommentare für Schwangerschafts-Pfunde

Neben den familiären Problemen beschäftigte die Tänzerin ein weiteres Thema nach der Schwangerschaft: Sie erntete hämische Kommentare für die Pfunde, die sie währenddessen zugenommen hatte. "Frauen in der Schwangerschaft müssen erst gar nicht an so einer Diskussion über ihren Körper teilnehmen", sagte sie der "Gala". "Wir sind alles Frauen mit verschiedenen Figuren und reagieren in einer Schwangerschaft jeweils ganz anders."

Das Gewicht einer Frau sei etwas sehr Persönliches – und das gelte besonders in der Schwangerschaft. "Body Shaming" von Frauen in der Schwangerschaft sei "traurig und widerlich", schrieb die gebürtige Südafrikanerin bei Instagram.

Gewicht von Motsi Mabuse: Sie hat 14 Kilo abgenommen

Mithilfe von Weight Watchers hat Mosti 14 Kilo abgenommen. "Mein Kind steht an erster Stelle, ich gehe sehr bewusst mit meiner Zeit um und setze klare Grenzen und Prioritäten. Genau das ist auch das A und O bei der Ernährungsumstellung mit WW", offenbart sie ihr Geheimnis.

Ehe-Aus mit Exmann und Tanz-Ruhestand

2010 wollte die damals 28-Jährige in den Tanz-Ruhestand gehen. Doch lange hielt sie es nicht aus. Bereits nach wenigen Monaten feierte sie ihr Comeback – mit einem neuen Partner: Evgenij Voznyuk. Nach vier Jahren war es dann aber wirklich so weit. Die Tänzerin beendete 2014 ihre Tanz-Karriere und mit ihr auch die Ehe mit Timo Kulczak.

Seit 2015 sind Motsi und ihr ehemaliger Tanzpartner, Evgenij Voznyuk, ein Paar, seit 2017 sind die beiden verheiratet und seit 2018 Eltern.