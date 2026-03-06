"Let's Dance"-Star Joachim Llambi: Das ist über Ehefrau und Töchter bekannt

Joachim Llambi spielt bei "Let’s Dance" gerne den Bad Cop – so auch in der neuen Staffel 2026. Ob er im Privatleben auch so streng mit seiner Familie ist? Das weiß man über seine Ehefrau und seine beiden hübschen Töchter Helena und Katharina.

Joachim Llambi ist das Gesicht von "Let' Dance". Auch 2026 ist er wieder als etwas rumpeliger Juror mit dabei. Die AZ blickt auf sein bewegtes Leben. Was ist über seine private Seite bekannt und wie lebt er mit seiner Familie? Seine Töchter stehen inzwischen selbst in der Öffentlichkeit.

Tochter von Joachim Llambi: Katharina ist Model

Joachim Llambi hat eine Tochter, die erfolgreich als Model arbeitet. Katharina Llambi durfte auch schon mit auf den roten Teppich. Im Februar 2018 sagte die damals 18-Jährige zu RTL: "Ich tanze Hip-Hop, Jazz und Ballett und hab früher auch Standard und Latein getanzt. Ich hab's einfach im Blut." Der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm.

Tochter Katharina.

Auch Helena Llambi eifert ihrem Vater Joachim nach

Während Schwester Katharina bereits als Model erfolgreich ist, scheut Helena Llambi noch das Rampenlicht. Trotzdem war sie bereits an der Seite ihres Promi-Vaters zu sehen und feierte im März 2024 ihren ersten öffentlichen Auftritt auf der Meißner Ballnacht. "Meine Tochter Helena ist 18, sie studiert Medien und Kommunikation in Rotterdam", verriet der "Let's Dance"-Juror gegenüber " ".

Verwirrung um Privatleben: Ist Joachim Llambi mit seiner Ehefrau zusammen?

Im Herbst 2018 gab Joachim Llambi bekannt, nicht mehr mit seiner Ehefrau Ilona zusammen zu sein. Bei einem Auftritt in der Sendung "Grill den Henssler" im Dezember 2020 heizte er allerdings Liebes-Gerüchte an. Im Gespräch mit Laura Wontorra verriet er private Details aus seinem Leben: "Zu Hause bin ich doch immer der Liebste." Als die Moderatorin nachhakte und wissen wollte, wer das behaupten würde, antwortete der "Let's Dance"-Juror: "Meine Frau."

Weiter dazu äußern wollte sich Joachim Llambi nicht. Allerdings sprach er wenige Minuten später wieder von seiner Frau: "Meine Frau würde sich wahrscheinlich auch wünschen, dass ich mehr koche." Weitere Details sind allerdings bis heute nicht bekannt, auch gemeinsame Auftritte gab es keine mehr.

Kurzzeitige Beziehung mit Rebecca Rosenschon

Beim "Costa Navarino Eagles Präsidenten Cup" in Griechenland überraschte Joachim Llambi 2018 mit Rebecca Rosenschon an seiner Seite. "Ja, wir sind ein Paar", erzählte er und verriet: "Sie kommt aus der Nähe von Frankfurt." Und: "Wir waren schon öfter gemeinsam unterwegs, nur hat das keiner mitbekommen." Nach 13 Jahren Ehe wurde im Herbst 2018 das Ehe-Aus von seiner zweiten Ehefrau Ilona bekannt.

Im Mai 2019 berichtete RTL, dass der "Let's Dance"-Juror und die damals 37-Jährige schon wieder getrennt sind. Llambi erklärt: "Rebecca Rosenschon und ich sind nicht mehr zusammen." Ende Januar desselben Jahres waren die beiden noch gemeinsam beim "Deutschen Fernsehpreis" zu Gast.

Liebes-Comeback bei Joachim Llambi und Ehefrau Ilona?

Nach der kurzzeitigen Beziehung mit Rebecca Rosenschon wurde bereits 2019 hinter den "Let's Dance"-Kulissen über ein Liebes-Comeback mit Ehefrau Ilona getuschelt. Sind die Llambis wieder ein Paar? Und tatsächlich: In einer Sendung fiel Zuschauern dann auf, dass der Juror an der rechten Hand wieder seinen Ehering trägt.

In der "Let's Dance"-Sendung am 26. April 2019 trug Joachim Llambi seinen Ehering – obwohl er "offiziell" noch mit Rebecca zusammen war.

Bei einer Show-Eröffnung küsste er sogar seinen Ring. Offiziell bestätigt ist bis heute nichts. Der letzte offizielle Auftritt als Paar erfolgte im April 2018. Aber manchmal sprechen Bilder ja mehr als tausend Worte.