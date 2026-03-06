Jorge González: Was über Partner und geheimes Privatleben bekannt ist

Sein Leben abseits des Rampenlichts hat Jorge González bislang selten in der Öffentlichkeit ausgebreitet. Vor allem sein Liebesleben will er aus den Schlagzeilen heraushalten. Hat er einen Freund, den er geheim hält?

"Hola Chicas": Wenn man diese zwei Worte hört, weiß man, dass es gleich sehr laut und schrill wird. Jorge González ist ein bunter Paradiesvogel in der deutschen TV-Landschaft. Der 58-jährige Kubaner ist bekannt für sein extrovertiertes Auftreten, seine ausgefallene Mode und vor allem für mörderische High-Heels. Bei seinen Absätzen, die locker 20 Zentimeter und höher sein können, hätten selbst Profimodels ihre Probleme beim "Chicas-Walk".

Privatleben: Was weiß man über seinen (Ex-)Partner?

Jorge hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In den sozialen Medien ist kein Bild mit ihm und seinem ehemaligen Verlobten, einem seriösen Business-Mann, zu finden.

Neuer Freund von Jorge González? Im Urlaub knutscht er einen Unbekannten

Nach der Trennung schien Jorge wieder verliebt zu sein. Zum Valentinstag 2022 postete er ein Video in seiner Instagram-Story, das ihn mit einem Mann beim Knutschen im Meer zeigt. Um wen es sich bei dem Unbekannten handelt, wollte der "Let's Dance"-Juror nicht mit der Öffentlichkeit teilen, denn das Gesicht wurde mit Herzchen-Emojis unkenntlich gemacht. Mittlerweile sind die Aufnahmen auf seinem Account verschwunden.

Ob Jorge González einen neuen Partner an seiner Seite hat oder Single ist, ist bislang nicht offiziell bekannt. Im Juni 2023 offenbarte er jedoch gegenüber " ", wieder verliebt zu sein.

Verrückte Frisuren von Jorge González: Seine Haare sind lockig

Wie in der Modewelt üblich, wird des Öfteren beim Aussehen geschummelt. Jorges glatte lange Haarpracht ist das Resultat von jeder Menge Arbeit, denn der 58-Jährige hat in Wirklichkeit eine wilde Lockenpracht auf seinem Haupt.

Bei "Let's Dance" zeigt er sich immer wieder mit verrückten Frisuren und gigantischen Haarteilen. Seine Fans feiern ihn dafür.

Jorge González wird durch GNTM berühmt

Bekannt wurde Jorge 2010 als Catwalk-Coach für Heidi Klums Modelnachwuchs bei "Germany's next Topmodel". Sein Auftreten war so schrill, dass er seitdem nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken ist. Aber der 58-jährige "Let's Dance"-Juror hat auch was im Köpfchen.

Studium von Jorge González: Er hat Nuklearökologie studiert

Da in Kuba Homosexualität ein absolutes Tabuthema ist, verließ Jorge sein Heimatland 1985, um in Bratislava Nuklearökologie zu studieren. "Als Kind war das eine große Last für mich, ich hatte immer zwei Ichs. Ich musste mich verstecken, durfte nicht so sein, wie ich bin", sagte er 2016 gegenüber der "Neuen Presse".

Als Fidel Castro 1990 kubanische Studenten aus dem Ausland zurück nach Kuba holen will, taucht Jorge unter und geht nach Hamburg. Erst acht Jahre später darf er wieder in Kuba einreisen und seine Familie sehen. In Deutschland traf er aber auch seine große Liebe. 2006 folgte dann sogar die Verlobung. Mittelwelle sind die beiden aber getrennt.