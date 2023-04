Ostern bei den Royals: Charles schafft strenge Regel der toten Queen ab

Das Osterfest steht an. Für die königliche Familie rund um Charles III. dürften die Feiertage eine emotionale Angelegenheit werden. Prinzessin Kate und Prinz William werden den Ostersonntag auf Schloss Windsor feiern. Beim Familienessen soll Charles auf eine einstige strenge Regel der Queen verzichten wollen.

König Charles III. (74) und der Rest der königlichen Familie werden dieses Jahr voraussichtlich eine emotionale Osterfeier erleben. Es ist nicht nur das erste royale Osterfest auf Schloss Windsor ohne die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022). Ostern fällt auch mit dem Todestag von Prinz Philip (1921-2021) zusammen. Der Ehemann der Queen starb am 9. April 2021.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Royal-Expertin Ingrid Seward glaubt, dass es dieses Wochenende in Windsor dennoch fröhlich zugehen wird. : "Da Ostern dieses Jahr früh ist, ist es auch der zweite Todestag von Prinz Philip am Ostersonntag", zudem sei Queen Mum (1900-2002) kurz vor Ostern 2002 gestorben, erinnert Seward. Sie gehe davon aus, dass das Fest dieses Jahr bei der königlichen Familie fröhlich, aber auch nachdenklich werde. Der Expertin zufolge werde es wahrscheinlich einige Gebete in der privaten Kapelle im Schloss geben. Seward fügte in der "Sun" hinzu: "Während des Ostergottesdienstes in der St.-Georges-Kapelle wird es zudem eine Andacht sowohl für die Queen als auch für Philip geben."

Royale Ostern: Großes Familientreffen in Windsor

Dem Bericht zufolge werde die königliche Familie während der Feiertage auf Schloss Windsor wohnen. Vergangenes Jahr war die Queen, die im September verstarb, nicht mobil genug, um am Ostergottesdienst teilzunehmen. Charles und die heutige Queen Camilla (75) feierten Ostern damals auf ihrem schottischen Anwesen in Birkhall.

Dieses Jahr könnte Ostern für die Royals "nach den schwierigen letzten Monaten" ein großes Familientreffen werden, so Seward weiter. Mit dabei sein sollen Prinzessin Anne (72) und ihr Mann Tim Laurence (68), Zara (41) und Mike Tindall (44) mit ihren Kindern, Peter Phillips (45) und seine Töchter, Prinz Edward (59) mit Ehefrau Sophie (58) und den beiden Kindern sowie Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33) mit ihren Familien. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) und die drei Kinder sind ebenfalls vor Ort. Sogar der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (63) haben eine Einladung erhalten.

Das Unterhaltungsprogramm für die Kinder, inklusive Ostereiersuche, könnte Prinzessin Kate organisieren, vermutet Seward laut "The Sun". Auf dem Speiseplan der Königsfamilie soll Lammbraten mit etwas Frühlingsgemüse und Kartoffeln stehen.

Regeländerung durch König Charles: Alle Kinder dürfen mitessen

Das Osterfest auf Windsor soll lockerer ablaufen. König Charles wird eine strenge Regel, die einst die verstorbene Königin Elizabeth II. pflegte, auflösen. Das meint Royal-Expertin Ingrid Seward. Beim Festessen war es unter Elizabeth II. üblich, dass Kinder, die noch nicht eigenständig mit Messer und Gabel umgehen konnte, abseits schmausen mussten. Die royalen Nachkömmlinge waren im Speisesaal des Spielzimmers untergebracht. Das soll sich unter Charles nun ändern. Besonders Prinz Louis, der vierjährige Sohn von Kate und William, dürfte sich über diese Regeländerung sicherlich freuen.