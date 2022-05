Oliver Pocher tritt gegen Häftling Boris Becker nach: Mitgefühl hält sich in Grenzen

Sie waren lange Zeit Rivalen, traten gar in einem Peinlich-Duell bei RTL gegeneinander an. Jetzt hat sich Oliver Pocher erstmals zum Urteil geäußert, das im Verfahren gegen Boris Becker gefallen ist. Die Haftstrafe sei für den Comedian keine Überraschung gewesen, Genugtuung empfinde er aber nicht...

Neun Jahre liegt das denkwürdige Duell der beiden mittlerweile zurück: Das Foto von Boris Becker mit zwei Fliegenklatschen vor dem Gesicht war bis dato sein absoluter Show-Tiefpunkt.

Dieses Foto aus dem Jahr 2013 verfolgt Boris Becker bis heute. Damals trat er in der TV-Show "Alle auf den Kleinen" gegen Oliver Pocher an. © dpa/Rolf Vennenbernd

Boris Becker: Gefängniszelle ist sechseinhalb Quadratmeter groß

Jetzt liegt der 54-Jährige komplett am Boden: Der ehemalige Tennisheld wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein neues Duell mit Rivale Oliver Pocher kann es also erst einmal nicht geben. Becker sitzt mit einem Mithäftling in einer sechseinhalb Quadratmeter kleinen Zelle im Süden von London ein.

Nach Schuldspruch Anfang April: Für Oliver Pocher war Haftstrafe keine Überraschung

Comedian Oliver Pocher teilt nach der Verkündung des Strafmaßes erneut gegen Becker aus. Der 44-Jährige hatte keine Zweifel, dass Becker in den Knast muss. Auf Instagram sagt Pocher: "Es wäre irgendwie viel besser gewesen, wenn man seine Schulden irgendwie zurückzahlen könnte. Und nicht immer den Leuten die Kohle aus der Tasche zieht und dann irgendwann, wenn es darum geht, es zurückzuzahlen, zu sagen: 'Nö, ich habe ja nichts'."

Alessandra Meyer-Wölden war mit Boris Becker verlobt und mit Oliver Pocher verheiratet. Mit dem Comedian hat sie drei gemeinsame Kinder © dpa/Arno Burgi

Oliver Pocher empfindet keine "Genugtuung"

Genugtuung in irgendeiner Form empfinde Pocher aber nicht, wie er RTL erklärt: "Das will man natürlich nicht sehen. Auch wie das [...] stattgefunden hat, dass du direkt abgeführt wirst..."

Boris Becker wurde direkt nach der Verkündung des Strafmaßes von Beamten in einen Hochsicherheitsbereich mitgenommen. Der Promi-Häftling konnte sich lediglich mit einem Luftkuss von Freundin Lilian im Gerichtssaal verabschieden...