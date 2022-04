Lilly Becker nach Gefängnis-Urteil: "Wir stehen alle hinter Boris"

Lilly Becker zeigt sich nach dem Urteil gegen Boris Becker überrascht. Für die 54-Jährige kommt die Haftstrafe unerwartet.

Zwei Jahre und sechs Monate – so lange muss Boris Becker ins Gefängnis, wie am Freitag verkündet wurde. Zuvor war er in vier von 24 Punkten schuldig gesprochen worden.

Boris Becker: Ex-Frau Lilly von Urteil überrascht

Nach der Verkündung des Strafmaßes wurde der Ex-Tennisstar direkt in eine Haftanstalt im Süden Londons gebracht. Nun spricht Ex-Frau Lilly, die Boris Becker 2009 heiratete, über das Urteil gegen den 54-Jährigen.

Sie sei fassungslos und "überrascht", so die Niederländerin zu "RTL". "Niemand" habe das erwartet. Lilly Becker findet die Strafe zu hart und sagt: "Er hat keinen umgebracht. Was jetzt passiert, hat was zu tun mit Steuer (...)." Und weiter: "Er ist ein Mann, ein Mensch, ein Vater, ein Ex-Ehemann für mich, für Barbara, und eine öffentliche Person."

Lilly Becker: "Egal, was passiert"

In diesen schwierigen Zeiten solle Boris Becker wissen, dass seine Familie für ihn da ist, so das 45-jährige Model: "Ich mache nur dieses Statement, weil es ist wichtig, dass jede Person weiß, dass wir – Amadeus, Noah, Elias, Barbara, seine Freundin Lilian – wir stehen alle hinter Boris. Egal, was passiert."