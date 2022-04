Becker-Tochter Anna Ermakova nach Urteil: "Habe versucht, zu helfen"

Boris Becker ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach dem Urteil hat sich nun seine Tochter Anna Ermakova geäußert.

Zweieinhalb Jahre. In London ist am Freitag das Urteil im Insolvenzprozess gegen Tennislegende Boris Becker (54) gefallen. Mit im Gericht waren Sohn Noah und Freundin Lilian. Boris Beckers einzige Tochter, Anna Ermakova (22) war nicht vor Ort. Sie telefonierte aber kurz nach der Urteilsverkündung mit ihren Halbbrüdern Noah und Elias, wie sie bei Bild TV erklärte. Den Reportern sagte sie: "Ich bin schockiert über das Urteil."

Anna Ermakova in Sorge um Bruder Amadeus

Sie habe versucht, ihrem Vater zu helfen. In einem Brief an das Gericht habe sie klargemacht, dass sie sich um ihren 12 Jahre alten Halbbruder Amadeus sorge. "Ich wollte klarstellen, dass ich mich um ihn sorge. Ihm wird die Vaterfigur fehlen und jetzt ist ja eine essenzielle Zeit im Leben eines jungen Menschen."

Zwar habe sie ihren Vater lange nicht gesehen, per Telefon habe sie aber versucht, ihn zu unterstützen und wolle dies auch während seiner Haft weiter tun. Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Ermakova London verlassen hatte, um eine Beteiligung an dem Insolvenzverfahren gegen ihren Vater zu vermeiden.