Oliver Kahn und seine Svenja: Seltener Paar-Auftritt in Tracht sorgt für Aufsehen

Oliver Kahn zeigt sich nur selten mit seiner Ehefrau Svenja auf Society-Terminen. Beim Bastian-Schweinsteiger-Cup überraschte die sonst zurückhaltende Blondine nun mit einem besonderen Auftritt: Im Dirndl zog sie an der Seite des ehemaligen Bayern-Torwarts alle Blicke auf sich. Die bekannte Dirndl-Designerin dürfte sich darüber sehr gefreut haben.

Oliver Kahn kam mit Ehefrau Svenja zum 3. Bastian-Schweinsteiger-Cup in die Eventhalle des Quellness & Golf Resort in Bad Griesbach.

Sie hält sich meist lieber im Hintergrund. Große Auftritte, rote Teppiche und Society-Veranstaltungen sind nicht die Welt von Svenja Kahn. Umso mehr fiel ihr Auftritt beim Bastian-Schweinsteiger-Cup in Bad Griesbach ins Auge: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Oliver Kahn zeigte sich die sonst eher medienscheue Zweifach-Mama im Dirndl und begeisterte die Gäste. Was für ein schönes Glamour-Comeback!

Glamour-Comeback: Svenja Kahn nur selten im Rampenlicht

Beim traditionellen "Bayerischen Abend" zum Auftakt des Charity-Golfturniers zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung und der Oliver-Kahn-Stiftung waren Dirndl und Lederhose ausdrücklich erwünscht. Svenja Kahn nutzte den Anlass für einen stilvollen Trachtenauftritt. Die AZ weiß: Ihr Dirndl stammt von der bekannten Designerin Lola Paltinger.

Oliver Kahns Ehefrau im Dirndl von Lola Paltinger

Während Oliver Kahn seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fußballs gehört, geht seine Ehefrau deutlich zurückhaltender mit öffentlicher Aufmerksamkeit um. Svenja Kahn begleitet ihren Mann nur selten zu Veranstaltungen und hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Seit 2011 sind die beiden verheiratet. Ihre beiden Kinder kamen 2011 und 2016 zur Welt.

Seltener Glamour-Auftritt als Paar: Oliver und Svenja Kahn © ABR-Pictures / W. Breiteneicher

Umso besonderer war der gemeinsame Auftritt des Paares beim Charity-Event. Neben Oliver und Svenja Kahn waren auch Heidi Beckenbauer, Sohn Joel, Thomas Beckenbauer sowie Bastian Schweinsteiger mit seinem Vater Alfred und seinem Bruder Tobias vor Ort. Gemeinsam setzten die prominenten Gäste ein Zeichen für den guten Zweck.

Verstehen und unterstützen sich: Bastian Schweinsteiger und Oliver Kahn © ABR-Pictures / W. Breiteneicher

Der Bastian-Schweinsteiger-Cup verbindet Sport, Begegnung und soziales Engagement. Die Erlöse kommen der Franz-Beckenbauer-Stiftung sowie der Oliver-Kahn-Stiftung zugute.

Auch Lola Paltinger feiert ihr Society-Comeback

Dirndl-Designerin Lola Paltinger war an diesem Abend zwar nicht persönlich vor Ort, doch ihre entworfene Tracht sorgte für Aufsehen. Wie Svenja Kahn hatte sich auch die Münchner Designerin in den vergangenen Jahren rar gemacht und war nur selten auf Society-Terminen anzutreffen.

Sind nach ihrem Rückzug wieder in der Society unterwegs: Lola Paltinger und ihr Mann Andreas Meister © BrauerPhotos

Mit ihrem Ehemann Andreas Meister zog Paltinger vor rund fünf Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, an den Tegernsee. Beim Sommerfest von Society-Lady Saskia Greipl meldete sich Lola Paltinger zurück und sagte freudig der AZ: "Ich habe wieder Lust auf Events."