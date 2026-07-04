Saskia Greipl und viele Promis sammeln 245.000 Euro – Söder ist stolz: "München ist reich und sexy"

Wenn Münchens Charity-Queen und beste Freundin der Promis ruft, kommen sie alle – vom Schauspieler bis zum Ministerpräsidenten. Bereits zum zehnten Mal feiert Saskia Greipl-Kostantinidis am Freitag ihr Greipl-Charity-Sommerfest im Ismaninger Fußballstadion. Welche VIPs sich unter den knapp 5000 begeisterten Gästen tummelten und wie eine Rekord-Spendensumme von knapp einer Viertelmillion Euro zusammenkam – die AZ war dabei.

Ein Jahr der Vorbereitung und zahlreiche Besuche auf der Maximilianstraße später kann Münchens Charity-Queen Saska Greipl-Kostantinidis am Freitagnachmittag endlich die Früchte ihres Erfolgs ernten: Denn das Greipl-Charity-Sommerfest, das bereits zum zehnten Mal im Prof.-Erich-Greipl-Stadion in Ismaning stattfindet, kann sich definitiv sehen lassen: 5000 Besucher, luxuriöse Tombola-Gewinne in schwindelerregender Höhe von 180.000 Euro – und Prominenz an jeder Ecke, die noch dazu in den höchsten Tönen von der Gastgeberin schwärmt.

Alexander Herrmann schwärmt beim Greipl-Sommerfest: "Saskia hat meine Seele erobert"

Star-Koch Alexander Herrmann ("The Taste") etwa schwänzt sogar seine eigene Sommer-Gourmet-Party im Posthotel des Sternekochs im oberfränkischen Wirsberg, um beim Greipl-Charity-Sommerfest in Ismaning mit dabei zu sein. "Wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber Saskia hat meine Seele erobert – mein Herz darf ich nicht sagen, das gehört meiner Frau", schmunzelt Herrmann im Gespräch mit der AZ.

Zum ersten Mal dabei: Moderatorin Birgit Schrowange und Mann Frank Spothelfer

Moderatorin Birgit Schrowange war zum ersten Mal dabei und kam mit Ehemann Frank Spothelfer: "Viele Senioren schämen sich leider, Hilfe und Unterstützung anzunehmen, obwohl sie ihnen zusteht. Das ist typisch für diese Generation. Deshalb ist das Engagement für ältere Menschen so wichtig und kann gar nicht genug wertgeschätzt werden. Ich selbst engagiere mich mit meiner Herztat-Stiftung auf Mallorca ebenfalls für Senioren. Es liegt mir einfach sehr am Herzen."

Nach der Verdienstorden-Verleihung: Hier feiern Kaniber, Bär und Co. weiter

Doch die Charity-Queen versammelt nicht nur allerlei prominente TV-Gesichter und Mitglieder der Münchner High Society auf dem Fußballplatz in Ismaning – selbst die bayerische Polit-Prominenz erscheint am Freitag in beeindruckender Man- und Woman-Power: So feiern etwa die frisch gebackenen Verdienstorden-Trägerinnen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär am Nachmittag gleich weiter, stand doch erst wenige Stunden zuvor die Verleihung in der Münchner Residenz an.

Ministerpräsident Markus Söder: "München ist reich und sexy"

Und selbst der Ministerpräsident – jedes Mal treuer Gast der Veranstaltung – zeigt sich ein weiteres Mal überwältigt. "Das ist der Unterschied: Berlin, hat man früher gesagt, ist arm und sexy", so Markus Söder in seinem Grußwort. "München ist reich und sexy. Aber nicht nur reich an Geld, sondern auch reich an Herz und Einsatz", richtet sich der Ministerpräsident an die Gastgeberin und ihren Mann Stavros Kostantinidis, der wiederum jedes Jahr kurz vor Weihnachten mit seinem legendären Benefiz-Weihnachtsessen im Café Reitschule stattliche Summen für den guten Zweck sammelt. "Wir alle wissen, ihr steht nicht knapp vor der Armutsgrenze", schmunzelt Söder auf der Bühne. "Dass ihr euch jedes Jahr so ins Zeug legt, um anderen zu helfen, die es nicht so leicht haben, finde ich einfach großartig."

Neue Rekord-Spendensumme: Sommerfest nimmt 245.000 Euro für den guten Zweck ein

Und die Gastgeberin selbst? Die ist am Tag nach ihrem Fest einfach selig: "Die Menschen, die jetzt noch nachspenden nicht miteingerechnet, können wir nach dem Greipl-Charity-Sommerfest 245.000 Euro an Lichtblick Seniorenhilfe spenden." Ein neuer Rekord für die erfahrene Charity-Queen: Noch vor zwei Jahren lag die Spendensumme bei 200.000 Euro. Die Rekord-Summe setzt sich dabei, wie schon in den Jahren zuvor, aus dem kompletten Erlös von Los-, Essens- und Getränke-Verkäufen auf dem Sommerfest zusammen.

Im nächsten Jahr, so Greipl-Kostantinidis zur AZ, mache sie erstmal eine Pause: "Sonst lassen mich meine Freunde auf der Maximilianstraße bald nicht mehr rein", scherzt die Tochter von IHK-Präsident Erich Greipl (†). "Alles hat damals angefangen mit einem Fußballturnier der IHK zu Ehren meines Papas mit knapp 20 Gästen", erinnert sich die Lichtblick-Botschafterin. "Dass wir dieses Mal 5000 Gäste auf dem Platz hatten, vom Promi bis zum Ismaninger, das hat mich zwischenzeitlich ziemlich geflasht."

Großer Auftritt im Golfcart: Schlager-Star Marianne Rosenberg sorgt für Stimmung in Ismaning

Haupt-Act des diesjährigen Greipl-Charity-Sommerfests: Schlager-Ikone Marianne Rosenberg, die sich stilecht im Golfcart über den Ismaninger Fußballplatz zur Bühne fahren ließ und anschließend mit Hits wie "Er gehört zu mir", "Marleen" oder "Lieder der Nacht" für Stimmung im Publikum sorgte.

"Brettl-Spitzen"-Gastgeber Jürgen Kirner strahlte mit seinem Partner Joe Häglsperger: "Es ist mir wirklich eine große Ehre, eine Herzensfrau wie Saskia Greipl unterstützen zu dürfen. Für mich ist ihre Charity-Veranstaltung in Ismaning ein herausragendes Beispiel für echtes, gelebtes Mäzenatentum voller Mitmenschlichkeit und Güte!"

Ebenfalls unter den prominenten Gästen: Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderator Jochen Bendel, der für die Gastgeberin eigens aus Cuxhaven angereist kam und die Moderation der Tombola übernahm, TV-Star Julia Leischik ("Bitte melde dich"), Schauspieler Francis Fulton-Smith und CSU-Landtagsabgeordneter Maximilian Böltl, der stundenlang kostenlos Eis von McDonald’s an die Gäste servierte. Gar sein Chef Markus Söder nahm liebend gern eine süße Erfrischung von ihm an. Böltl, der mit Ehemann Thomas Gierling kam, sagt der AZ: "Wenn Saskia und Stavros bei uns in Ismaning ein riesiges Sommerfest aufziehen, um gemeinsam gegen Altersarmut aktiv zu sein, dann will ich selbstverständlich auch einen ganz kleinen Beitrag liefern. Bedienen hat mir schon immer Spaß gemacht. Und beim Eis-Verteilen komme ich nebenbei noch mit den Leuten ins Gespräch."

Society-Comeback für Lola Paltinger

Dirndl-Designerin Lola Paltinger ist zurück in der Münchner Society. Vor fünf Jahren, mitten in der Pandemie, packte sie mit ihrem Ehemann Andreas Meister ihre sieben Sachen und zog an den Tegernsee. Jetzt sagt sie: "Ich habe wieder Lust auf Events. Natürlich war sofort klar, dass ich beim Sommerfest von Saskia Greipl dabei bin. Ich finde es großartig, dass Seniorinnen und Senioren vor Ort unterstützt werden. Genauso wichtig ist es, all den Helferinnen und Helfern die Hand zu reichen und ihr Engagement zu würdigen. Jeder kann seinen Beitrag leisten und sich für andere einsetzen."

Ebenso gesichtet: B(r)aukönigin Alexandra Schörghuber, Christian Lealahabumrung (Rock Capital), Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss mit Mann Hans und Hund Hermes, Acquarello-Koch Mario Gamba, Star-Gastronom Ugo Crocamo (H'ugos), Wirte-Paar Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert (Donisl und Bräurosl) und BR-Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz.