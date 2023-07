"Ohne ihn besser dran": Schüttelt Meghan etwa Harry ab?

Für Meghan und Harry hätte es in letzter Zeit sicher besser laufen können. Geht die 41-Jährige nun ihren eigenen Weg?

Herzogin Meghan und Prinz Harry im vergangenen Dezember in New York.

Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle: Lange Zeit galten die Exil-Royals als Traumpaar, zwischen das kein Blatt Papier passt. Doch nach all den Skandalen, die die beiden noch mehr zusammengeschweißt zu haben scheinen, mussten die beiden in letzter Zeit einige Rückschläge hinnehmen. Werden sich die beiden nun trennen – zumindest, was Berufliches angeht?

Harry und Meghan: Der Erfolg bleibt aus

Zuerst das Ende des Spotify-Deals, bei dem Meghans Podcast "Archetypes" nach nur einer Staffel mit zwölf Folgen eingestellt wurde. Dann machten Gerüchte die Runde, dass auch Streamingdienst-Anbieter Netflix alles andere als zufrieden sein soll mit der Arbeit der Sussexes. Zwar wollen die Bosse weiter mit dem Duo arbeiten, doch seit der Doku "Harry & Meghan" hat sich nichts mehr getan. Und auch eine angeblich geplante Zusammenarbeit der 41-Jährigen mit dem Luxus-Modelabel Dior soll gescheitert sein.

Dennoch will Herzogin Meghan weiter an ihrer Karriere arbeiten und hat dafür sogar die Star-Agentur "WME" aus Hollywood engagiert, die sie zurück zum Erfolg führen soll. Royals-Expertin Daniela Elser glaubt, dass die zweifache Mutter es schaffen kann – allerdings nur unter einer Bedingung: Sie muss sich von Ehemann Prinz Harry lösen.

Meghan ohne Harry erfolgreicher?

In ihrem Kommentar beim Portal " " schreibt die Journalistin, Harrys Aussagen in diversen Interviews, die Enthüllungen in seinen Memoiren "Reserve" und die andauernden Streitigkeiten mit der britischen Klatschpresse vor Gericht werfen kein gutes Licht auf das Ehepaar, weshalb Meghan ohne den Prinzen karrieretechnisch besser dran sei.

Dass was dran sein könnte, dafür sprechen die seltenen gemeinsamen Auftritte des Aussteiger-Ehepaars in den vergangenen Monaten. Während Harry rund um seine Autobiografie in aller Munde war, hatte sich Meghan zurückgezogen und ließ sich in der Öffentlichkeit kaum blicken.

Ob Herzogin Meghan aber wirklich an einem neuen Karriereplan ganz ohne Prinz Harry arbeitet? Die Zeit wird es zeigen.