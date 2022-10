Oben-ohne-Foto mit wichtiger Botschaft: Cathy Hummels löst Fan-Diskussion aus

Auf Instagram hat Cathy Hummels blankgezogen – und das nicht zum ersten Mal. Einige Fans stören sich an ihrem Posting. Dabei geht es jedoch nicht um das Oben-ohne-Foto, sondern um die Botschaft dahinter.

"Du hässliches Skelett. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Wirst ja immer weniger. Geh in die Psychiatrie" – von solchen hasserfüllten Nachrichten hat Cathy Hummels endgültig genug. Seit Jahren macht sich die Influencerin für Body-Positivity stark und kämpft gegen Mobbing im Netz. Manchmal setzt sie dafür auch ungewöhnliche Mittel ein, wie sie jetzt auf Instagram zeigt.

Nackte Cathy Hummels will auf wichtiges Thema aufmerksam machen

Für ein persönliches Statement hat sich Cathy Hummels nackig gemacht – emotional wie körperlich. Im herbstlichen Ambiente hat sich die Münchnerin oben ohne ablichten lassen, lediglich ein paar Blätter verdecken ihre Brüste. Ihr geht es dabei jedoch nicht darum, möglichst viel Haut zu zeigen. Sie will Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema lenken. "Jeder sieht anders aus, aber Bodyshaming-Kommentare sind ein Tabu und tun einfach weh", schreibt sie zu dem Foto.

Mit Oben-ohne-Foto löst Cathy Hummels Fan-Diskussion aus

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Cathy Hummels für ein Instagram-Foto auszieht. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sie sich gegen Hass im Netz einsetzt. Mit ihrer aktuellen Kombination der beiden Themen hat sie offenbar voll ins Schwarze getroffen, denn in den Kommentaren ist eine Diskussion unter den Fans ausgebrochen.

Während die Influencerin von einigen Followern für ihr Statement gefeiert wird, reagieren andere genervt. "Ich finde, du thematisiert das zu oft, das gibt viel mehr Angriffsfläche und wirkt auch eher gegenteilig statt selbstbewusst", lautet ein Kommentar dazu. In einem weiteren wird Cathy Hummels sogar eine Mitschuld daran gegeben, dass sie von Hatern beleidigt wird: "Jeder ist wie er ist . Okay. Aber wenn man sich dermaßen in die Öffentlichkeit drängt, muss man Kommentare aushalten. Du willst ja unbedingt Öffentlichkeit. Und meiner Meinung nach hast du dafür nicht genug Talent."

Cathy Hummels kann es ihren Fans offenbar nicht recht machen. Trotzdem nimmt sie Hass und Häme in Kauf, um sich für einen besseren Umgang miteinander starkzumachen. Dass einige Follower darauf negativ reagieren, dürfte sie wahrscheinlich nicht davon abhalten, damit weiterzumachen.