"No-Go" bei "Trooping the Colour" 2025: Prinz William leistet sich Fauxpas

Strahlender Sonnenschein, eine harmonische Königsfamilie und ein Style-Fauxpas: Die diesjährige "Trooping the Colour"-Parade am 14. Juni hielt für Royal-Fans einiges bereit. Eine Expertin hat sich das Event ganz genau angesehen – und verrät in der AZ, welches Familienmitglied an diesem Samstag wohl eher wehmütig war.

Die Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles (76) gilt als eines der wichtigsten Royal-Events im Jahr: Am 14. Juni 2025 war es wieder so weit und weltweit saßen treue Fans vor dem Fernseher, um die Live-Übertragung von "Trooping the Colour" nicht zu verpassen. Auch unsere Royal-Expertin hat sich die Ereignisse genau angesehen – und gibt in der AZ eine Einschätzung zu Mode- und Herzensangelegenheiten der britischen Königsfamilie.

Prinz William mit Drei-Tage-Bart: "Gilt eher als No-Go"

Nach der traditionellen Militärparade trat die engste Familie von König Charles auch 2025 auf den Balkon vom Buckingham Palast. Freudig winkten der Monarch und seine Frau Königin Camilla (77) sowie Prinz William (42), Prinzessin Kate (43) und die Sprösslinge George (11), Charlotte (10) und Louis (7) der jubelnden Menge zu.

Für Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen stieß dabei ein Detail, das den Thronfolger William betrifft, besonders ins Auge. Der AZ verrät sie nämlich: "Was mich wundert: Dass Prinz William unrasiert ist. Das gilt in den Kreisen eher als No-Go und hätte man bei Charles oder dessen Vater nie gesehen."

Charlotte Gräfin von Oeynhausen kennt sich mit den Royals bestens aus. Der AZ gibt sie eine Einschätzung zu "Trooping the Colour" 2025. © BrauerPhotos

Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte: "Liebevoll abgestimmt"

Für das royale Mutter-Tochter-Gespann hat die Expertin hingegen nichts als lobende Worte übrig: "Man sieht, wie liebevoll Kate ihre Outfits mit denen von Charlotte abstimmt – die Farbharmonie zwischen Mutter und Tochter wirkt besonders charmant. Die Zweifarbigkeit ihrer Looks verleiht dem Auftritt eine absolut elegante Note – zuckersüß!"

Prinz William (o. M.) überraschte zu "Trooping the Colour" mit unrasiertem Look. Prinzessin Kate (o. r.) und Prinzessin Charlotte (u. r.) überzeugten in hellblauer Garderobe. © imago/iImages

"Gelöste Stimmung" bei König Charles: "Ein perfektes Familientreffen"

Auch auf den Monarchen kommt Charlotte Gräfin von Oeynhausen in der AZ zu sprechen: "Auffällig ist, wie oft König Charles lächelt – sein Gesichtsausdruck vermittelt eine gelöste, beinahe heitere Stimmung. Es scheint, als sei die Atmosphäre innerhalb der königlichen Familie spürbar harmonisch. Schön zu beobachten, ein perfektes Familientreffen."

Der Auftritt auf dem Balkon vom Buckingham Palast ist allerdings nur aktiven Familienmitgliedern, sogenannten "Working Royals" vorbehalten. Der abtrünnige Prinz Harry (40) hatte daher zum wiederholten Male keine Einladung erhalten.

Herzogin Meghan und Prinz Harry leben seit 2020 in den USA. Seit 2019 haben sie nicht mehr an "Trooping the Colour" teilgenommen. © imago/Zuma Press Wire

Für Charlotte Gräfin von Oeynhausen steht fest, dass der entfremdete Sohn von König Charles in seiner Wahlheimat Kalifornien die "Trooping the Colour"-Parade im Fernsehen verfolgt haben muss. Dazu meint sie zur AZ: "Ich frage mich, was Harry gerade durch den Kopf geht. Es muss schon hart für ihn sein." Dass er in naher Zukunft wieder auf dem Balkon vom Buckingham Palast stehen wird, hält die Expertin eher für unwahrscheinlich: "Es ist schon eine dramatische, schlechte Entwicklung, was Harry betrifft."