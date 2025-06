"Trooping the Colour" 2025: König Charles wirkt bei Auftritt "angeschlagen"

Ausnahmezustand im ungewohnt sonnigen London: Zu Ehren von König Charles fand am Samstag, den 14. Juni 2025 die alljährliche "Trooping the Colour"-Parade statt. Wer saß mit wem in der Pferdekutsche? Und welches Outfit stach besonders ins Auge? Die AZ hat mit einer Expertin gesprochen – und fasst die wichtigsten Details zusammen.

"Trooping the Colour": Königin Camilla und König Charles nahmen gemeinsam in einer Pferdekutsche Platz, wie bereits 2024.

Bei den britischen Royals war in den vergangenen Jahren einiges los: Todesfälle, Familienfehden, Krebsdiagnosen – die Liste unschöner Erinnerungen ist lang. Am Samstag, den 14. Juni 2025 kam die Königsfamilie jedoch zu einem freudigen Anlass zusammen. Zu Ehren von König Charles (76) fand die alljährliche "Trooping the Colour"-Parade statt und versetzte London in den absoluten Ausnahmezustand. Was gibt es Neues von Prinzessin Kate (43), Königin Camilla (77) und Co.? Die AZ hat genauer hingesehen und eine Expertin um Einschätzung gebeten.

"Trooping the Colour" 2025: König Charles und Königin Camilla in Kutsche

Bei den Briten werden Traditionen noch großgeschrieben: Tausende Soldaten hatten sich zuvor monatelang auf ihren großen Auftritt vorbereitet und zahlreiche Fans waren für "Trooping the Colour" nach London gereist. Natürlich war der Jubel groß, als die beliebtesten Gesichter der britischen Königsfamilie am Samstagmittag (deutscher Zeit) endlich in Erscheinung traten.

Wie auch im Vorjahr hatte sich der krebskranke König Charles gegen das Pferd und für die Kutsche entschieden. An der Seite von Königin Camilla fuhr der Monarch am winkenden Volk vorbei und ließ sich bei schönstem Sommerwetter von den Royal-Fans bejubeln.

Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen: König Charles "doch leicht angeschlagen"

Die traditionelle "Trooping the Colour"-Parade ließ sich natürlich auch Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen nicht entgehen. Zur AZ sagte sie über den Auftritt von König Charles: "Ich glaube, zu erkennen, dass er doch leicht angeschlagen aussieht. Bei seiner Krebserkrankung natürlich absolut verständlich." Souverän meisterte der Monarch den großen Auftritt am Samstagmittag – auch wenn er in seiner Uniform bei den sommerlichen Temperaturen vermutlich sehr ins Schwitzen kam.

Charlotte Gräfin von Oeynhausen steht der AZ als Royal-Expertin Rede und Antwort. © BrauerPhotos

Auftritt von Prinzessin Kate: "Fast schon spießig korrekt"

Auch Prinzessin Kate (43) fuhr zu "Trooping the Colour" in einer Pferdekutsche vor. Gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) zog die 43-Jährige an der winkenden Menge vorbei und strahlte dabei übers ganze Gesicht. Royal-Expertin von Oeynhausen zeigte sich von diesem Auftritt in der AZ besonders begeistert: "Also Kate sieht fantastisch aus. Ich bin echt baff, wie sie aussieht. Vornehm bis ins Detail, fast schon überkorrekt. Wahnsinnig schön."

Mit ihren drei Kindern bei "Trooping the Colour": Prinzessin Kate im strahlend blauen Kostüm. © imago/iImages

Zur Kleiderwahl der 43-Jährigen sagte Charlotte Gräfin von Oeynhausen: "Kates Outfit ist bis ins Detail traditionsbewusst, symbolträchtig und makellos, fast schon spießig korrekt, aber das meine ich absolut nett. Fast schon etwas 80er Style. Sie ist einfach bildschön." Während seine adrette Familie in der Kutsche saß, bestritt Prinz William (42) die Parade im Übrigen auf einem Pferd sitzend. Genau wie Prinzessin Anne (74) und Prinz Edward (61) ritt der Thronfolger auf einem schwarzen, kanadischen Tier an der Menge vorbei.