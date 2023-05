Neues Haus von Cathy Hummels: Erster Einblick in Wohn- und Schlafzimmer

Die erste Nacht im neuen Zuhause: Moderatorin Cathy Hummels (35) ist frisch umgezogen und gewährt erste Einblicke in ihre Gemächer. Die 35-Jährige ist vom Herzogpark in Bogenhausen nach Schwabing gezogen.

Cathy Hummels wohnt jetzt in ihrem neu gekauften Haus in Schwabing

Am Muttertag ist Influencerin Cathy Hummels nicht in ihrem Bett aufgewacht – sie hat nämlich noch keines. Auf Instagram zeigt sie ihr neues Zuhause in Schwabing. Ihren Followern gibt sie einen authentischen Einblick in ihren Umzug. Noch stehen in den Zimmer Kartons.

Cathy Hummels: Haus ist Bogenhausen verkauft

Zusammen mit ihrem 5-jährigen Sohn Ludwig ist Cathy Hummels innerhalb Münchens umgezogen: vom recht spießigen Bogenhausen ins hippe Schwabing. Nachdem sie sich 2022 von Fußballer Mats Hummels getrennt hat, verlässt sie nun auch die Villa, in der sie zusammen als Paar jahrelang gewohnt haben.

Haus-Kauf in Schwabing: So sieht Cathy Hummels Schlafzimmer aus

Ihr neues Traumhaus am Englischen Garten ist knapp 500 Quadratmeter groß. Fertig eingerichtet ist es aber noch nicht. In ihrer Instagram-Story teilte Cathy Hummels erste Einblicke aus dem Schlafzimmer und fragt ihre Fans nach Möbel-Tipps – die 35-Jährige sucht nämlich noch ein Bett.

Auf der Suche nach einem Bett: So sieht bislang das neue Schlafzimmer von Cathy Hummels aus. © Instagram

Cathy Hummels nach Scheidung: Neuanfang im Dreifamilienhaus

Das neue Dreifamilienhaus soll nach der Scheidung Cathy Hummels persönlichen Neuanfang besiegeln. Zwei Wohnungen in ihrem neuen Haus sind vermietet, um sich auch finanziell für die Zukunft abzusichern,

Die neue Couch ist schon da: Cathy Hummels richtet sich das Wohnzimmer allmählich ein © Instagram

Wohnzimmer und Esszimmer können eingerichtet werden

Die nächsten Wochen wird Moderatorin Cathy Hummels dazu nutzen, ihr neues Eigenheim nach ihren Vorstellungen einzurichten. Noch stapeln sich in Esszimmer und neben dem Esstisch die Kartons.

Noch stehen überall Umzugskartons – auch im Esszimmer © Instagram

Doch schon bald will Cathy Hummels es - gemeinsam mit Sohn Ludwig - in ihrem ganz eigenen Traumhaus gemütlich haben. Die 25-Jährige will keine rosafarbene Inneneinrichtung mehr, wie sie der AZ erzählte: "Rosa habe ich abgeschworen. Ich mag die Farbe nicht mehr in meinem Haus. Mein neues Haus wird Mintgrün kombiniert mit Gold, Petrol, Magnolie und Creme."