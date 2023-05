Neues Gesicht: Doreen Dietel zeigt sich nach Beauty-OP

Autsch, das schaut ja schon beim Zusehen schmerzhaft aus: Doreen Dietel hat sich einem Beauty-Eingriff im Gesicht unterzogen. Sie gibt ungeschönte und ehrliche Einblicke, wie es ihr geht. Was hat die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin machen lassen?

Botox in die Stirn, Filler in die Lippen und klare Gesichtskonturen durch Hyaluron – in der TV-Branche ist das für viele Stars und Sternchen eine Möglichkeit, für Jobs und Angebote weiterhin jugendlich und frisch zu erscheinen. Während viele ein Geheimnis daraus machen, was am optischen Erscheinungsbild bereits optimiert wurde, geht Doreen Dietel ganz offen mit ihren Eingriffen um. Auf Instagram hat sie sich jetzt nach einem Eingriff im Gesicht gezeigt. Warum war die Schauspielerin beim Beauty-Doc?

Blaue Flecke und blutunterlaufene Augen: Doreen Dietel zeigt sich nach Schönheitseingriff

Die Bilder, die Doreen Dietel in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans und Followern geteilt hat, zeigen ein ungeschöntes Bild von Schönheitsoperationen. Der ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Star hat geschwollene und blutunterlaufene Stellen unter den Augen, blaue Flecke im ganzen Gesicht und eine Bandage um den Kopf. Verstecken will sie sich damit aber nicht und sagt: "Es ist eine ästhetische Sache und da stehe ich auch zu."

Unterlidstraffung und Fettabsaugung am Kinn: Doreen Dietel geht mit ihren Schönheits-OPs offen um. © Instagram/doreen_dietel

Doch was wurde bei Doreen Dietel gemacht? Hat sie sich tatsächlich nur für das Aussehen unters Messer gelegt? Die Schauspielerin, die am Tegernsee das "Café Dürnbecker" betreibt, habe sich laut eigener Aussage ein "Lipödem" entfernen lassen. Dabei handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung, die normalerweise an den Armen und Beinen auftritt. Zusätzlich sei bei ihr noch Fett am Kinn abgesaugt und eine Unterlidstraffung vorgenommen worden, weshalb ihr Kopf komplett bandagiert ist.

Doreen Dietel gibt einen ungeschönten Einblick in die Folgen ihrer Beauty-Behandlung. © Instagram/doreen_dietel

Doreen Dietel stellt klar: "Der Eingriff war geplant"

Mitleid von ihren Fans und Followern will Doreen Dietel dafür jedoch nicht, wie sie klarstellt. "Ich brauche euch nicht leidtun und arm bin ich auch nicht. Der Eingriff war geplant", betont sie. Auch einen Tag nach der Behandlung wirkt Dietels Gesicht geschwollen und erscheint blutunterlaufen. "Das ist an Tag zwei erstmal richtig krass geworden. [...] Es wird aber von Tag zu Tag besser." Dazu erklärt Doreen Dietel, wie ihr Gesicht beim Beauty-Doc behandelt wurde: "Ich wurde gelasert mit einem CO2-Laser – für alle, die nachfragen." Noch bevor das Endergebnis zu sehen ist, zeigt sich die Schauspielerin begeistert von dem Eingriff. "Das ist echt eine coole Sache."