Giulia Siegel weint bei "Kampf der Realitystars": RTL2 bearbeitet Stimme nach Bestrafung

Bei "Kampf der Realitystars" 2023 laufen bei Promi-Kandidatin Giulia Siegel plötzlich die Tränen. Doch ihr emotionaler Ausbruch wird für die TV-Zuschauer eher zur Nebensache, denn der Sender RTL2 hat der Münchnerin die Stimme geklaut.

Hat es Giulia Siegel bei "Kampf der Realitystars" etwa mit ihrem Zigarettenkonsum übertrieben? Die Münchner DJane klingt in der aktuellen Folge plötzlich stark verändert, immer wieder sind schwere Atemgeräusche zu hören. Was steckt dahinter und warum bricht sie in der aktuellen Folge plötzlich in Tränen aus?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (10. Mai, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Schlechtes Ergebnis für Giulia Siegel: Zuschauer wollen sie nicht mehr im TV sehen

Für die "Wand der Wahrheit" müssen sich die VIPs entsprechend einer vorgegebenen Kategorie selbst in eine Rangordnung einteilen, was bereits in der Vergangenheit oftmals zu verletzten Eitelkeiten geführt hat. In der fünften Folge geht es darum, wen die Zuschauer nicht mehr im TV sehen wollen. Von ihren Mitstreitern wird Giulia Siegel auf den vorletzten Platz gesetzt, am Ende landet sie sogar auf dem Letzten. Wie geht die Tochter von Ralph Siegel damit um? "Ich muss nicht im Fernsehen stattfinden, um zu überleben", sagt sie anschließend im Gespräch mit der Redaktion. "Ich ruhe in mir selbst, bin superhappy mit mir, aber ich hab auch Bock, wieder lauter zu werden, weil meine Meinung ist gar nicht so schlecht und verkehrt, wenn ich sie dann laut sage."

Tränenausbruch bei Giulia Siegel: "Ich will niemanden verletzen"

Gesagt, getan! Am selben Abend gerät Giulia Siegel in eine Diskussion, bei der ihr sogar die Tränen kommen. Nachdem sie von ihren Konkurrenten im Gespräch knallhart ignoriert wurde, platzt es aus der Münchnerin raus. "Schön, dass du mir gerade zugehört hast", schnauzt sie Matthias Mangiapane, mit dem sie auch privat befreundet ist, an. "Du hast dich lächerlich gemacht. Ich wollte was sagen. Du hast mir so einen Stich ins Herz verpasst." Es kommt zu einem emotionalen Tränenausbruch bei der 48-Jährigen. "Ich bin kein fucking Joke, ich bin ein Mensch."

Die restlichen Kandidaten können die Erregung von Giulia Siegel nicht nachvollziehen und glauben, dass etwas anderes dahinter steckt. Liegt es doch am Ergebnis der Umfrage für die "Wand der Wahrheit"? "Es stresst mich, dass ich mich dauernd zurückhalte und ich will niemanden verletzen", erklärt Siegel ihren Ausraster.

Fiese Strafe: Sender vertont Tränenausbruch von Giulia Siegel neu

Der Gefühlsausbruch von Giulia Siegel wird die Zuschauer vor den Fernsehern höchstwahrscheinlich nicht berührt haben, denn RTL2 hat die Münchner DJane neu vertont. Als Strafe für ihr schlechtes Abschneiden an der "Wand der Wahrheit" wird ihre Stimme mit der von Darth Vader [Figur aus "Star Wars", d.R.] ausgetauscht. Somit klingen ihre Worte nach dem Röcheln eines der fiesesten Filmbösewichte aller Zeiten. Ob die Münchnerin selbst darüber lachen kann? In ihrer Instagram-Story kommentiert sie zu einem geteilten Video, der diese Szene enthält: "Ich muss mir unbedingt mal den Film anschauen."

Bei den Neuankömmlingen von "Kampf der Realitystars" scheint der Ausraster nicht sonderlich gut angekommen zu sein. Am Ende der aktuellen Folge muss Giulia Siegel die thailändische Sala räumen und ist somit aus der Show ausgeschieden.