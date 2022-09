Neuer Wiesn-Trend beim Beauty-Doc: Pralles Dekolleté ohne Silikon

Das Dirndl schmeichelt jeder Figur – und jedem Dekolleté. Dennoch wollen manche Frauen ihren Körper weiter optimieren. Kurz vor dem Oktoberfest boomt es deshalb in den Praxen der Beauty-Docs. Beliebt sind vor allem minimalinvasive Eingriffe, also Injektionen mit Botox oder Hyaluron. Doch längst sind diese Spritzen nicht mehr nur fürs Gesicht gedacht...

Wangenunterspritzungen, Augenbrauen-Hebungen oder Botox-Behandlungen an der Stirn – all das hat man schon mal irgendwo gehört. Doch längst ist auch ein neuer Beauty-Trend da. Schönheits-Docs versprechen trotz Dirndl-Push ein pralleres, glattes Dekolleté – ganz ohne Brust-OP mit Silikonkissen.

Auch Promis lassen sich faltiges Dekolleté wegspritzen

Dieser Wunsch nach einem faltenfreien Dekolleté boomt in den Praxen, sagt Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische Chirurgie. Der 52-Jährige ist Gründer von PAAU und hat im Douglas-Store in der Kaufingerstraße eine eigenständige Praxis. "Wir spüren eine deutlich gestiegene Nachfrage nach dieser Behandlungsmethode vor dem Start der Wiesn", berichtet Dr. Manassa der AZ. Mehrere bekannte Persönlichkeiten waren in den vergangenen Wochen für ein "Wiesn-Fresh-up" beim Promi-Doc.

Die Beauty-Branche verspricht Schönheit, ist aber auch ein lukratives Geschäft. 2021 stiegen die minimalinvasiven Eingriffe bei Frauen um 13,2 Prozent, bei Männern sogar um 24,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt die Statistik der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen. Besonders beliebt: Hyaluron, das mehrheitlich in die untere Gesichtshälfte gespritzt wird (Frauen: +14,3%; Männer: +27,9%).

Interview mit Schönheits-Doc Dr. Edouard Manassa

AZ: Wie sieht die Behandlung für ein faltenfreies Dekolleté im Dirndl aus?

DR. EDOUARD MANASSA: Bei der Dekolleté-Unterspritzung kommen sogenannte Filler aus Hyaluron zum Einsatz. Hyaluron ist eine körpereigene Substanz, die synthetisch hergestellt wird. Diese Filler werden dazu genutzt, die Falten zu unterfüttern. Dabei kann man unterschiedlich dickflüssige Hyaluron-Arten einbringen. Dadurch werden die Falten angehoben und scheinbar unsichtbar gemacht.

Wie lange dauert die Unterspritzung?

Die Damen freuen sich über ein knitterfreies Dirndl-Dekolleté in 15 Minuten.

Was kosten Hyaluron-Spritzen im Dekolleté-Bereich?

Die Behandlung kostet je nach Aufwand zwischen 350 und 1.000 Euro.

Falten im Dekolleté kann man mit Hyaluron wegspritzen. © Brauer

Wie lange hat frau dann ein faltenfreies Dekolleté?

Der Effekt hält zwischen drei und sechs Monaten an. Während der kompletten Wiesn-Zeit sieht man auf jeden Fall frischer aus. Für die Eigenfett-Methode ist die Zeit bis zum Anstich eher zu knapp...

Wird dabei körpereigenes Fett ins Dekolleté gespritzt?

Während einer Fettabsaugung wird an einer geeigneten Stelle, zum Beispiel am Unterbauch, etwas Fettgewebe entnommen. Nach medizinischer Aufarbeitung wird es im Bereich der Faltenvertiefung wieder eingearbeitet. Das ist ein einziger Behandlungstermin. Das Besondere ist, dass neben Fett- auch Stammzellen versetzt werden. Falten werden nicht nur aufgepolstert, sondern es setzt durch Regeneration auch ein Verjüngungseffekt ein. Dafür ist eine kleine Operation notwendig, die man mit örtlicher Betäubung machen kann.

Hat man nach der OP blaue Flecken?

Man sollte diesen Eingriff besser zwei oder drei Wochen vor dem Start der Wiesn machen.

Es muss ja nicht immer gleich gespritzt oder operiert werden. Was kann man vorbeugend gegen Falten im Dekolleté tun?

Es gibt Frauen, die mit einem Spezial-BH schlafen, der das Dekolleté auch nachts faltenfrei zieht. Dies ist aber sehr aufwändig. Da aber vor allem Sonnenschäden ursächlich für Falten im Dekolleté sind, sollte man stets einen hohen Lichtschutzfaktor von 50 auftragen, um die Haut zu schützen.