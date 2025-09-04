Neuer Look: Prinzessin Kate ist über die Sommerferien erblondet

Prinzessin Kate und Prinz William haben am Donnerstag ihren ersten Auftritt nach den Sommerferien absolviert. Dabei waren die Blicke vor allem auf Kate gerichtet, die sich mit einer komplett neuen Haarfarbe zeigte.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der mehrwöchigen Sommerpause absolviert. Gemeinsam besuchte das Ehepaar das neugestaltete Außengelände des Natural History Museums in London - ein Ort, der Kate besonders am Herzen liegt, da sie dort seit einigen Jahren als Schirmherrin tätig ist.

Doch die Aufmerksamkeit der Gäste und Fotografen richtete sich vor allem auf das veränderte Aussehen der Prinzessin von Wales: Kate präsentierte sich mit hellen Sommer-Highlights und deutlich längerem Haar als noch vor der Sommerpause. Ihre Haare sind nun hellblond und fallen bis zur Mitte ihres Rückens.

Bereits vor einigen Tagen hatte es Schnappschüsse gegeben, die Kate in einem Auto auf dem Weg zu einem Gottesdienst nahe Balmoral Castle in Schottland mit deutlich helleren Haaren zeigten. Der aktuelle Auftritt bestätigte die Typveränderung nun. Beim letzten öffentlichen Auftritt der Prinzessin beim Tennisturnier in Wimbledon hatte ihr Haar noch in einem dunkleren Kastanienton geglänzt.

Prinzessin Kate verlor ihre Haare während Chemotherapie offenbar nicht

Die Haarveränderung kommt zu einer besonderen Zeit: Im März 2024 hatte die Prinzessin öffentlich gemacht, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterziehen musste. Im Januar dieses Jahres teilte sie mit, dass sie die Chemotherapie abgeschlossen habe und sich in Remission befinde.

Bei einem Besuch im Royal Marsden Hospital im Januar hatte Kate zudem offen über das Thema Haarausfall bei Krebs gesprochen. Eine Patientin berichtete , dass die Prinzessin während ihrer Chemotherapie keinen sogenannten "Cold Cap" (Kühlhaube gegen Haarausfall) verwenden musste. Nicht alle Arten von Chemotherapien sorgen für Haarausfall, alternativ gibt es zudem Medikamente, die den Verlust von Haaren verhindern können.

Regnerischer Tag in London

Beim Besuch im Natural History Museum ließ sich das royale Paar auch von einem plötzlichen Regenschauer nicht die Laune verderben. Gemeinsam mit Schulkindern erkundeten sie die neuen Gärten des Museums, die Lebensräume für Insekten, Vögel und Pflanzen zeigen sollen. Kate betonte bereits mehrfach, wie wichtig ihr Natur- und Umweltschutz sei - Themen, die Kate gerade in ihrer persönlichen Gesundheitsphase als besonders stärkend empfand.

Der Termin markierte nicht nur die offizielle Rückkehr in den royalen Alltag, sondern auch einen neuen Abschnitt im Familienjahr: Einen Tag zuvor waren die drei Kinder des Paares wieder in die Schule gestartet. Die Sommermonate hatte die Familie weitgehend privat verbracht.