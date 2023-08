Neuer Job für Herzogin Meghan: Ehefrau von Prinz Harry wird "Invictus Games" in Deutschland moderieren

Bei den diesjährigen "Invictus Games" wird Herzogin Meghan an der Seite ihres Mannes Prinz Harry erstmals als Moderatorin auftreten – und das in Deutschland.

Dieses Jahr ist Deutschland Ausrichter der von Prinz Harry 2014 ins Leben gerufenen "Invictus Games". Am 9. September beginnt das mehrtägige Sportevent in Düsseldorf. Bei den "Invictus Games" treten kranke und verletzte Soldaten über mehrere Tage in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Herzogin Meghan moderiert die "Invictus Games" in Deutschland

Am Abend des 9. September werden Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Pre-Show" des Events bereits zu sehen sein, doch das ist noch längst nicht alles. Bei der Abschiedsshow am 16. September wird Meghan selbst einen Teil moderieren. "Dieses sehr emotionale Element soll von Meghan, Duchess of Sussex, persönlich moderiert werden", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der "Invictus Games".

"Invictus Games": Prinz Harry weiterhin auch Moderator

Auch Prinz Harry wird wie jedes Jahr zum Ende der Spiele noch einige persönliche Worte an die Zuschauer und Teilnehmer richten, bevor er in der Abschlusszeremonie die Flagge der "Invictus Games" an das nächste Austragungsland übergibt.

Bei den "Invictus Games" 2017: Erster öffentlicher Auftritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Für Harry und Meghan waren aber besonders die "Invictus Games" 2017 in ein besonderes Event. Zu diesem Anlass zeigte sich der Prinz zum ersten Mal öffentlich mit seiner neuen Partnerin – und zog so alle Blicke auf sich. Damals war kaum ein Thema präsenter in den Medien, als die Beziehung zwischen Harry und der ehemaligen Schauspielerin. Nach diesem Tag ging dann alles ganz schnell: Von der Verlobung zur Hochzeit nur ein Jahr später 2018 und schließlich dem Ausstieg aus der Royal Family und dem damit einhergehenden Neuanfang in den USA.