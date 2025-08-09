Neuer Job: Aline Abboud wechselt in die Politik

Die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Aline Abboud startet ein neues Kapitel: Ab August übernimmt sie die Leitung der Pressestelle des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Das ehemalige ARD-Gesicht Aline Abboud (37) wechselt in die Bundespolitik. Ab dem 18. August übernimmt sie die Leitung der Pressestelle des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das bestätigte sie indem sie die Pressemitteilung des Ministeriums teilte.

Neue Aufgabe unter SPD-Ministerin

Abboud wird künftig im Team von Ministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) arbeiten. Zu der Meldung schrieb sie: "Manchmal muss man die Richtung ändern, um den eigenen Weg zu finden." Zudem bedankte sie sich bei der Politikerin für das Vertrauen und erklärte, sie freue sich sehr auf "die neue Aufgabe, das tolle Team und die internationalen Themen". Offenbar ist der Karriereschritt für die 37-Jährige noch nicht ganz greifbar: "Ich kann es immer noch nicht fassen", hieß es unter dem Post.

Aline Abboud begann ihre Medienkarriere 2016 beim ZDF als Redakteurin der Nachrichtensendung "heute" und Moderatorin von "heute Xpress". In der Politik kennt sie sich aber ebenfalls schon aus, denn nach ihrem Studium absolvierte sie bereits ein Volontariat im Deutschen Bundestag.

Keine Rückkehr zu den "Tagesthemen"

2021 wechselte sie vom ZDF zur ARD und übernahm dort bei den "Tagesthemen" die Nachfolge von Pinar Atalay (47). Zusätzlich moderierte sie bei "Tagesschau-Nachrichten" und "Tagesschau24".

Im November 2024 verkündete Abboud dann, nach der Geburt ihres ersten Kindes nicht wie geplant zu den "Tagesthemen" zurückzukehren. Als Grund nannte sie private Veränderungen, in der Zwischenzeit hatte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt. Die Sendungen werden hingegen in Hamburg aufgezeichnet.