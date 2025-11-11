Neuer Beauty-Eingriff und OP für Katzenberger-Mama Iris Klein: "So lange gewünscht"

Daniela Katzenberger, Schwester Jenny Frankhauser und Mama Iris Klein stehen offen zu ihren Schönheitseingriffen. Jetzt hat sich das Familienoberhaupt erneut unter das Messer gelegt: Was wurde bei Iris Klein gemacht?

Iris Klein hat nicht nur einen neuen Nachnamen, sie hat sich auch beim Beauty-Doc aufhübschen lassen.

Alles neu im Hause Katzenberger-Klein: Nachdem Promi-Mama Iris Klein ihren Nachnamen ändern ließ – sie heißt jetzt offiziell wieder Katzenberger –, gibt sie noch ein Update von ihrer letzten Beauty-Behandlung. Die Mutter von Deutschlands bekanntester Kult-Blondine hat sich mal wieder unters Messer gelegt.

Neuer Beauty-Eingriff für Iris Katzenberger: Das hat sie machen lassen

Bei Iris Katzenberger ist schon längst nicht mehr alles echt, wie sie selbst in der Vergangenheit offenbarte. Die 58-Jährige steht offen zu ihren Eingriffen. Sie hat sich bereits einer Brustvergrößerung, einem Facelift und einer Lipödem-OP unterzogen. Jetzt hat sie erneut einem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet.

Auf die Frage eines Fans, wie es ihr aktuell gehe, antwortet Iris Katzenberger offen und ehrlich auf Instagram: "Danke, mir geht's täglich besser." In letzter Zeit war sie gesundheitlich etwas angeschlagen, musste sich zuerst von einer Grippe und anschließend von einem Magen-Darm-Virus erholen. Das scheint sie aber nicht von einem Gang zum Schönheitsarzt abgehalten zu haben, wie sie offenbart: "Und zuletzt meine Hautstraffung an den Oberarmen, die ich mir so lange gewünscht und endlich erfüllt habe."

Die Mutter von Daniela Katzenberger spricht offen über ihren neuesten Beauty-Eingriff. © instagram/iris_klein_mama_

Auch Partner Stefan Braun hat sich für sein Aussehen unters Messer gelegt

Warum hat sich die Mutter von Daniela Katzenberger Haut an den Oberarmen entfernen lassen? Nach der Skandal-Trennung von Peter Klein hat sich Ex Iris quasi neu erfunden. Sie legte sich ein XXL-Tattoo und neue Brüste zu und verabschiedete sich von etlichen Kilos. "Ich sehe es jetzt an den Kleidern, dass die alle anfangen zu schlabbern", sagte sie 2023 zu ihrer neuen Figur. Aber ein großer Gewichtsverlust kann auch Konsequenzen mit sich bringen, wie etwa überschüssige Haut, die sich nicht mehr komplett zurückbildet. "Haut kann man leider nicht wegtrainieren", schreibt Iris Katzenberger in ihrem aktuellen Statement. Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, beim Beauty-Profi nachhelfen zu lassen.

Stefan Braun ist der aktuelle Partner an der Seite von Iris Katzenberger. © imago/BOBO

Ob das auch ihrem Partner Stefan Braun gefällt? Der ausgebildete Energieanlagen-Elektroniker dürfte höchstwahrscheinlich nichts einzuwenden haben. Auch er stattete dem Schönheitsarzt bereits einen Besuch ab und ließ sich die Oberlider straffen sowie Haare auf den Kopf transplantieren. Damit dürften der 47-Jährige und die Mutter von Daniela Katzenberger bereit für ihren nächsten großen Auftritt auf dem roten Teppich sein.